Na noite de 13 de agosto de 2015, uma chacin4 sem antecedentes aconteceu na cidade de Osasco, no estado de São Paulo. Três policiais militares e um guarda-civil encapuzados mat4ram 17 pessoas e deixaram 7 f3ridas. Câmeras de segurança gravaram os cr1minosos mascarados execut4ndo as vít1mas num bar em Barueri, onde 3 pessoas foram m0rtas. As outras 14 foram ass4ssinadas em diversos locais de Osasco ao longo da noite de 13 de agosto e na madrugada do dia 14. Nenhuma das vít1mas tinha antecedentes crim1nais.

