Perseguição a veículo roubado culmina em acidente em Osasco, São Paulo | Primeiro Impacto (27 de julho de 2023)

Um carro em fuga bateu em uma mureta após uma perseguição, na tarde desta 4ª feira (26.jul), em Osasco, na Grande São Paulo. Três bandidos estavam no automóvel no momento do acidente. Os criminosos fugiam de uma abordagem policial e conseguiram escapar. | #sbtnews #primeiroimpacto #policia #crime #osasco #sãopaulo

