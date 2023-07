Internal Control in Public Administration | TV CIOESTE Episode 93

Ouvidoria Fala Cidadão

www.central156.osasco.sp.gov.br/#/falaCidadao

Telefone: (11) 0800 77 111 75

whatsapp: 94134-0149

E-mail: [email protected]

Presencial: Avenida Lazaro de Mello Brandão, 300

sala 3 das 8H as 17H

Paço Municipal

Em 2013, foi fundado o CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, reunindo um grupo de 10 cidades estratégicas para São Paulo e para o Brasil. Formado pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Araçariguama e Vargem Grande Paulista. O trabalho do CIOESTE não se resume em reuniões entre prefeitos e assessores. O consórcio pode contratar, licitar, realizar obras e até captar recursos fora do país para os projetos em desenvolvimento.

Nosso site: www.cioeste.sp.gov.br

E-mail: [email protected]

