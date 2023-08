Live Streaming of Osasco vs Brasília (No Visuals)

O Osasco São Cristóvão Saúde chega à última rodada da fase de classificação com a faca e queijo na mão para ratificar a vice-liderança e garantir vantagem do mando de quadra nos playoffs da Superliga de vôlei feminino. Para isso, precisa apenas de um ponto na partida desta sexta-feira (31), contra o Brasília Vôlei, no Sesi Taguatinga, no Distrito Federal. A partida começa às 21 horas e terá transmissão do Canal Vôlei Brasil e Osasco Vôlei TV (somente áudio).

Com 46 pontos, o Osasco São Cristóvão Saúde tem três a mais que o Gerdau Minas, terceiro colocado. Assim, até uma eventual derrota por 3 sets a 2 nesta sexta, garante o time do técnico Luizomar de Moura na vice-liderança, com um ponto de vantagem, mesmo que o time de Belo Horizonte bata o Pinheiros por 3 a 0 ou 3 a 1 nessa última rodada.

“Vamos encarar mais uma batalha, a última dessa fase, agora contra o Brasília. Temos que entrar em quadra dispostas a entregar tudo para fazer um bom jogo, somar mais três pontos e manter esse segundo lugar com segurança. Trabalhamos duro para chegar até aqui e vamos em frente”, comenta a atacante Tifanny.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



