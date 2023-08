Viva com estilo em Osasco: Apartamento mobiliado e decorado por R$ 660.000 – tudo incluso

O imóvel ideal para quem busca requinte e conforto com localização excepcional a menos de 1 km do Shopping União de Osasco e próximo dos principais Points comerciais da Vila Yara e Continental.

Em 56m2 o imóvel está mobiliado e decorado, com todos os móveis planejados, conta com 2 dormitórios, sendo 1 suíte com armário, varanda gourmet com churrasqueira, cozinha com armários, 2 Wcs com armários, área se serviço, sala, piso em porcelanato e 2 vagas de garagem.

Tudo em condomínio completo, piscina, espaço para reuniões, salão de festas, sala de jogos, brinquedoteca, academia, piscina aquecida, sauna e segurança 24h.

Localizado em região com fácil acesso às marginais Pinheiros, Tietê e Rodovia Raposo Tavares, próximo também do shopping Continental, Shopping União, terminal Vila Yara, hipermercados Big e Carrefour, a 2,8Km do Centro de Osasco. Agende hoje mesmo sua visita e aproveite essa excelente oportunidade!

(11) 3719-5000

Cod. AP5492

Venda – R$ 660.000,00

Condomínio – R$ 550,00

IPTU – R$ 200,00

