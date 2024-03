Sorteio do Passeio para São Roque/SP 🍷 | 23 de março de 2024

As inscrições do primeiro passeio da APOS em 2024 estão abertas. E o destino dessa vez é um dos queridinhos dos Professores: São Roque/SP. Que tal passar um sábado degustando vinhos deliciosos e queijos como nunca se viu igual? A partir de hoje (28 de fevereiro) até 14 de março, os sócios poderão se inscrever através do formulário online e concorrer a uma das vagas disponíveis através de sorteio.



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube

