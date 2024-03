♟️ CURSO:

FIER tentando disparar na LIDERANÇA no XADREZ em OSASCO. Últimas notícias de xadrez com FIER no MEMORIAL OSASCO. Vamos analisar as partidas de xadrez do MEMORIAL DE OSASCO com FIER disputando a liderança.

Espero que gostem! Se inscreva no canal e ative seu sininho

♟️ GRUPO DO TELEGRAM:

♟️ ME SIGA LÁ NO INSTA: /mestregabrielmiguel

♟️ AULAS:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube