♟️ CURSO:

TERMINOU o MEMORIAL OSASCO de XADREZ com FIER, QUINTILIANO lutando pelo campeonato. Vamos analisar o xadrez do MEMORIAL de OSASCO com FIER e QUINTI na disputa. Quem foi o vencedor do MEMORIAL de XADREZ em OSASCO com FIER e QUINTI na disputa.

Espero que gostem! Se inscreva no canal e ative seu sininho

♟️ GRUPO DO TELEGRAM:

♟️ ME SIGA LÁ NO INSTA: /mestregabrielmiguel

♟️ AULAS:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube