Jogadora recusa propostas de Minas e Bauru e cumpre promessa. Gratidão, família e identificação com projeto pesam na decisão.

