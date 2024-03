🦉Garanta o seu Pacote Completo para a PGM Osasco com 30% OFF. Apenas até 08/04 →

🦉Cursos para Carreiras Jurídicas →

â–¶ Assista a transmissão → PGM Osasco – Edital Publicado com inicial de R$8,5 mil! – com os Professores Lucas Pessoa e Lucas Henrique!

💼Informações sobre o Concurso:

Procurador PGM Osasco

Status: Edital Publicado

Banca: Vunesp

Vagas: 2

Remuneração: R$8.513,17

Inscrições: de 08/04 a 31/05

Prova objetiva: 21/07

🎯Confira nosso artigo no blog →

📲Receba diariamente notícias sobre concursos no WhatsApp →

📣Canal exclusivo no Telegram →

🔔 Estratégia Carreira Jurídica:

✓ Site →

✓ Instagram →

✓ Facebook →

✓ Twitter →

—

💡 Fique por dentro de todas as Notícias de Carreiras Jurídicas →

#estratégiacarreirajurídica #PGMOsasco #concursoPGMOsasco



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube