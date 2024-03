CAROL GATAZ NO PRAIA CLUBE, OSASCO COM RENOVAÇÕES , SESC FLAMENGO COM CHANCES DE PERDER JOGADORA E +

O mercado do vôlei não para e os clubes também já se movimentam para a prÓxima temporada, assim como a chegada de Carol Gataz no Praia Clube, renovações em Osasco, Sesc Flamengo pode ser jogadora e mais

➤ Não esqueça de Inscreve-se e Ativar o 🔔 para receber as notificações de vídeos

Neste canal você vai receber noticias sobre o mundo do voleibol, nacional e internacional, com os melhores momentos, The best of, notícias sobre os jogadores e mais.



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube