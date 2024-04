BASTIDORES DA CONQUISTA DA VAGA DO OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE PARA AS SEMIFINAIS DA SUPERLIGA!!

Osasco São Cristóvão Saúde está na semifinal da Superliga Bet7K. A equipe comandada pelo técnico Luizomar garantiu a classificação com uma dura vitória sobre o Pinheiros com placar de 3 sets a 2, parciais de 22/25, 25/20, 25/15, 15/25 e 15/13, em 2h21min, para fechar o playoff das quartas de final em 2 a 0. Agora, Camila Brait, Giovana, Tifanny, Lorenne, Butler e cia. focam no Gerdau Minas, o adversário na luta por um lugar na decisão da temporada 2023/24 da maior competição do vôlei brasileiro.

Giovana, que ganhou o troféu VivaVôlei como a melhor em quadra, enalteceu a força do grupo osasquense. “Isso é que é um jogo de quartas de final. Ninguém quer perder e tem que roer o osso até o final se quiser avançar. E avançamos. O Pinheiros está de parabéns pelo que fez aqui e por mais que tenhamos jogado um pouco abaixo hoje, não tira o mérito delas. E como o nosso grupo é espetacular. Quando uma não está tão bem, outra entra e segura. E jogamos com coração, especialmente no quinto set. E se a gente quiser chegar até a final, e nós queremos muito, vai ter que ser assim, na base do coração”, disse a levantadora.

O jogo – Osasco comandou o primeiro set. Pelo menos na parte inicial. Lorenne atacou para fazer 12/4. Porém, aos poucos o Pinheiros se organizou, soube aproveitar erros das osasquenses e empatou em 14/14. A partir daí, o jogo ficou equilibrado. Luizomar pediu tempo quando as donas da casa assumiram a ponta: 19/20. Tifanny ainda pontuou no 22/23, mas não conseguiu evitar a vitória do time paulistano por 25/22.

O segundo set começou ao contrário. Osasco teve que correr atrás e só conseguiu empatar no 10/10. Maira colocou a equipe de Luizomar na frente: 11/10. Giovana, com um ace, fez 17/16. Mais confiantes, as atletas osasquense sustentaram a vantagem e Lorenne fez 23/20. Geovana Vitória, que entrou em quadra no início da parcial, atacou na china para marcar o set point: 24/20. Foi de Maira o ponto que garantiu a vitória por 25/20 e o empate na série em 1 a 1.

O terceiro set foi de Osasco, Giovana, melhor sacadora osasquense na partida, conseguiu mais um ace para fazer 13/8. Tifanny atacou no 16/8 e Lorenne marcou 21/12. Com o passe funcionando e boa variação ofensiva, a equipe osasquense seguiu abrindo vantagem. Geovana atacou pelo meio para manter a diferença em dez pontos: fazer 24/14. E Lorenne, em uma pancada de meio-fundo deu números finais à parcial e garantir a virada com um 25/15.

Luizomar precisou gastar seu segundo pedido tempo quando o Pinheiros fez 11/4 no terceiro set. Seu time tentou reagir e Lorenne fez 8/13. Na base da luta para superar o momento desfavorável, Maira explorou o bloqueio o 12/20. Tifanny, na largadinha, fez 13/22. Lorenne sentiu cãibras ao tentar salvar uma bola no 15/23. Tifanny, desta vez na pancada, fez 15/24. Mas não foi suficiente para evitar a vitória do Pinheiros por 25/15.

Lorenne atacou da saída de rede para colocar Osasco com vantagem de dois pontos no início do tie-break: 5/3. Quando o Pinheiros virou (6/5), Luizomar pediu tempo. Butler usou a velocidade pelo meio no 7/8. Lorenne, com um ace, garantiu o empate no 9/9. Tifanny, na largada, fez 11/11. A virada veio com um bloqueio de Kenya e Butler: 12/11. Giovana salvou um saque que bateu na rede e Lorenne, do fundo, fez 13/12. Tifanny, com um ataque na paralela definiu: 15/13.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (5), Lorenne (19), Maira (9), Tifanny (23), Callie (3), Butler (13) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Amanda, Kenya (1), Silvana, Geovana (8), Duda.

Jogaram e marcaram para o Pinheiros: Amanda, Bruna Moraes (12), Lays (10), Mara (8), Valdez (18), Karen (11) e a líbero Kika. Técnico: Duda Nunes. Entraram: Carol Grossi, Sonaly (10), Thaina, Yael (1).

Fonte: ZDL Sports

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



