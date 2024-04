“TENHO VONTADE DE ENCERRAR MINHA CARREIRA EM OSASCO”, DIZ NATÁLIA

Eu ouvi Natália no Osascão? 😍 Em entrevista à Osasco Vôlei TV, a ponteira Natália, que faz sua pré-temporada no Osasco São Cristóvão Saúde antes de se apresentar ao Dínamo Moscou (RUS), revelou que pretende voltar a vestir o manto da nossa equipe: “tenho vontade de encerrar minha carreira em Osasco”.

A promessa foi feita ao técnico Luizomar de Moura, com quem a campeã olímpica trabalhou por cinco temporadas seguidas no Ginásio José Liberatti. “Meu primeiro time como titular foi aqui em Osasco, seria muito bacana eu poder encerrar minha carreira aqui no Brasil e no Osasco principalmente.”

Natália se apresenta à equipe russa apenas em setembro, quando dá início à temporada 2022/23. Até lá, a ponteira faz toda a preparação com o Osasco São Cristóvão Saúde, que tem lhe dado todo o suporte técnico e médico, para que possa desempenhar o seu melhor voleibol com o uniforme do Dínamo Moscou.

“É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de fazer uma pré-temporada antes de chegar ao clube, porque me aposentei agora da seleção. Está sendo muito bacana pra mim, estou treinando aqui em Osasco, eu tenho uma história bem bacana com o Osasco. O Luizomar me conhece desde os meus 14 anos, foi ele que me deu a primeira oportunidade de jogar em um time profissional”, lembra com carinho a atacante.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



