Jogo 2 | Minas X Osasco | MELHORES MOMENTOS | Superliga BET7K Feminina 23/24 – Semifinal

MELHORES MOMENTOS CEDIDOS PELA N SPORTS AO TUDO DO VÔLEI!

Jogo 2 das Semifinais – Superliga Feminina BET7K | Temporada 23/24

Jogando diante da torcida, o GERDAU MINAS venceu o OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE por 3 a 1, com parciais de 25×23, 25×18, 15×25 e 37×35, jogo válido pelas semifinais da Superliga Feminina 23/24.

Com esse resultado, o Gerdau Minas está na grande FINAL da competição, na qual terá seu adversário o Praia Clube.

Parabéns Minas!

Troféu VivaVôlei: Thaísa

Para assistir o jogo completo entre Minas X Osasco vôlei, acesse:

Imagens: N Sports | Canal Vôlei Brasil

Foto da capa: Hedgard Moraes/MTC

=========================================================

O Tudo do Vôlei é um canal dedicado especialmente ao fã de voleibol.

Aqui, você saberá tudo do voleibol nacional toda semana:

– Notícias;

– Destaques da temporada;

– Melhores momentos;

– Superliga;

– Seleções brasileiras;

– Bate-papo com jogadores e MUITO MAIS!

Para você não perder nada, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e divulgue para seus amigos e familiares.

Siga nossas redes sociais também:

Instagram: @tudodovolei_

Facebook: Tudo do Vôlei

YouTube: Tudo do Vôlei

#SuperligaFeminina

#Vôlei

#MelhoresMomentos

#volei #superliga #volleyballworld #volleyball #volley #vnl #1xbet #bancodobrasil #cbv #tudodovolei #sesc #flamengo #riodejaneiro #sescflamengo #praiaclube #dentilpraiaclube #uberlândia #fluminense #voleiflu #fluminensevolei #pinheiros #esporteclubepinheiros #ecp #pinheirosvolei #barueri #baruerivolei #saopaulo #sesi #sesibauru #sesivoleibauru #osasco #osascovoleibolclube #juntosporosasco

#OsascoVôleiTV #OsascoVôlei #brasilia #distritofederal #brasiliavolei #maringá #unilife #voleimaringá #unilifemaringá #brusque #modabrusque #brusquevôlei #paraná #santacatarina #minasgerais #gerdau #gerdauminas #belohorizonte #minasvôlei #sãocaetano #vôleisaocaetano #energis8 #Bluvolei #Blumenau



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube