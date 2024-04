FINAL GARANTIDA! MINAS BATE OSASCO E REENCONTRA O PRAIA EM RECIFE | TODO ESPORTE 134

Confira o pós-jogo completo com entrevistas após a classificação do Gerdau Minas contra Osasco, garantindo lugar na final da Superliga feminina de vôlei. O Minas reencontra o rival Dentil-Praia Clube em mais uma decisão nacional, a quinta seguida no principal torneio do país. Veja entrevistas com Thaisa, Pri Daroit, Keyla Monadjemi e Nicola Negro na edição 134 do podcast, com João Vitor Cirilo.

