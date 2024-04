Em OSASCO foi REALIZADO O PRIMEIRO VOO da AMÉRICA LATINA

✈ Loja do Aero:

O primeiro voo realizado na América Latina ocorreu em Osasco. Visitamos o museu que antes era a casa de Dimitri Sensaud de Lavaud, a pessoa responsável por esse voo histórico. Ele era um engenheiro autodidata e construiu seu avião, denominado São Paulo, praticamente no quintal de sua casa. No dia 07 de Janeiro de 1910, decolou em frente à sua residência, marcando um momento importante na história da aviação brasileira.

O canal Aero, Por Trás da Aviação tem o objetivo de desmistificar o universo da aviação, de forma leve e descontraída, para aproximar o público dessa área tão curiosa. É apresentado por Fernando De Borthole, piloto privado há 20 anos.



