Férias em SP: confira dicas de passeios utilizando linhas metropolitanas da EMTU

Nas férias de verão, há diversas opções de passeios e atrações turísticas nas regiões metropolitanas que podem ser aproveitadas com a família e os amigos. Para facilitar a logística e economia, os ônibus das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU são uma opção de deslocamento para curtir os dias deste período.

Confiram alguns roteiros nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde a EMTU transporta cerca de 2 milhões de passageiros diariamente. Os usuários podem acompanhar as partidas em tempo real e verificar horários e itinerários das linhas no aplicativo EMTU Oficial, disponível para Android e iOS.

Região Metropolitana de São Paulo

Parque da Independência e Museu do Ipiranga: O parque fica no bairro do Ipiranga, na zona sudeste de São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, onde se encontra também o Museu Paulista (Museu do Ipiranga), um dos mais importantes do país, com um grande acervo de obras, objetos e documentos históricos. Para chegar ao parque da Independência com a EMTU, utilize as linhas 217, 218, 218EX1 ou 314.

Baixada Santista

Aquário de Santos: Há sete décadas encantando gerações, o Aquário de Santos é o mais antigo do Brasil e desde 1995 consta no Guinness World Record. Espaço privilegiado de lazer e conhecimento, é pioneiro em projetos de preservação do mar e de seus habitantes – foi a primeira instituição brasileira a realizar resgate e recuperação dos animais marinhos. Os visitantes podem utilizar as linhas metropolitanas 927, 942, 943, 969, que passam em frente ao Aquário.

R egião Metropolitana de Campinas

Região Metropolitana de Sorocaba

Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba e Museu Estrada de Ferro Sorocabana: dois passeios para quem busca uma programação cultural, com arte e história. O Museu Estrada de Ferro Sorocabana busca preservar a memória da ferrovia com uma exposição permanente que mostra diversos itens de acervo utilizados na estrada de ferro. O espaço foi inaugurado em 1997 em uma casa que era utilizada por engenheiros da ferrovia. Logo ao lado, os visitantes podem conhecer o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que abarca as mais variadas tendências artísticas. As linhas da EMTU 6315, 6316, 6320 e 6321 são algumas das que podem ser utilizadas para chegar aos museus.

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte:



Litoral Norte: Uma imensidão de belas praias faz parte do litoral norte de São Paulo e várias delas estão localizadas em Ubatuba e em São Sebastião. Com viagens partindo de São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba, os turistas podem chegar aos mais lindos destinos litorâneos utilizando as linhas metropolitanas 5506, 5508, 5511, 5505, 5503 e 5501.

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo e gerencia mais de 900 linhas metropolitanas. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios e a EMTU transporta nestas cidades atualmente cerca de 2 milhões de passageiros diariamente.