Estudantes aprovados na USP devem fazer a pré-matrícula virtual para garantir vaga

Mais de 11 mil estudantes que foram aprovados para ingressar na USP em 2024 são candidatos que participaram do vestibular da Fuvest, do processo seletivo Enem USP ou do Provão Paulista Seriado, sendo aprovados na lista de primeira chamada.

Para garantir a vaga, os estudantes aprovados em qualquer um dos processos de ingresso (Fuvest, Enem USP e Provão Paulista) devem fazer a matrícula em duas etapas virtuais, atender todos os prazos e enviar a documentação exigida. Além disso, o estudante deve acompanhar os editais de cada processo seletivo para conferir os prazos de todas as etapas de matrícula.

Em caso de dúvida, o ingressante pode consultar a Central Unificada de Matrículas da USP, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (11) 3091-3403 e (11) 3091-3442, ou pelo e-mail: [email protected]. Confira a seguir um resumo das instruções:

Primeira etapa: pré-matrícula virtual

A pré-matrícula deve ser realizada por meio do link enviado no e-mail de cadastro de cada estudante. Durante o processo, ele deve preencher um formulário eletrônico além do envio da documentação exigida em formato digital (PDF, JPG, PNG, GIF).

Confira o período de pré-matrícula para os convocados em primeira chamada:

Fuvest 2024 – 1° etapa da matrícula

Das 8h do dia 29 de janeiro às 16h do dia 1 de fevereiro

Enem USP 2024 – 1° etapa da matrícula

Das 8h do dia 30 de janeiro às 16h do dia 1 de fevereiro

Provão Paulista 2024 – USP – 1° etapa da matrícula

Das 8h do dia 29 de janeiro às 20h do dia 30 de janeiro

Documentação

Todos os candidatos devem enviar:

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

Histórico escolar do Ensino Médio;

Documento de Identidade oficial;

Uma fotografia recente;

Quem não puder apresentar o certificado de conclusão e do histórico escolar deverá fazer uma justificativa e enviar uma declaração de conclusão do ensino médio ou equivalente (clique aqui para baixar – última página do PDF). A justificativa será aceita somente em casos excepcionais.

Estudantes que optaram pelas Políticas de Ações Afirmativas (vagas PPI) devem enviar, além dos documentos acima:

Autodeclaração de raça, no caso de pessoas candidatas que se autodeclararem negras, de cor preta ou parda, ou indígenas;

Documentos constantes na Portaria PRIP Nº 029, de 19/09/2023, que pode ser acessada neste link, para fins de comprovação de situação socioeconômica.

No caso de pessoas candidatas autodeclaradas indígenas, é necessário consultar nos editais os documentos adicionais.

Segunda etapa: efetivação da matrícula

Ao receber o link da segunda etapa por e-mail, o estudante deve fazer a efetivação da matrícula preenchendo formulário e enviando uma selfie (foto do rosto) com o documento de identificação. Em todas as formas de ingresso (Fuvest, Enem USP e Provão Paulista), as datas de efetivação são as mesmas:

2° etapa da matrícula

Das 8h do dia 26 de fevereiro até às 16h do dia 28 de fevereiro.

Para saber mais acesse os editais:

Edital Fuvest 2024

Edital Enem USP 2024

Edital Provão Paulista 2024 – USP

Auxílio estudantil

Após fazer a matrícula, os estudantes com dificuldades socioeconômicas podem se inscrever no Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), que disponibiliza o valor de R$ 800 mensais, pagos durante todo o tempo de realização do curso. Podem se inscrever no programa estudantes com renda familiar per capita abaixo de 1,5 salário mínimo paulista, que não tenham concluído outra graduação na USP e que não recebem outro auxílio da Universidade.

Haverá dois períodos para inscrição: o primeiro acontece até o dia 16 de fevereiro, e o segundo período vai de 26 de fevereiro a 29 de março. As inscrições devem ser feitas pelo Portal de Serviços Computacionais da USP.

Para os alunos contemplados com vagas nas moradias estudantis da USP, o valor do auxílio parcial é de R$ 300. A concessão dos auxílios depende da análise socioeconômica do candidato e, no caso de vaga em moradia estudantil, da disponibilidade de vagas de cada campus.

O edital do PAPFE 2024 pode ser consultado na página da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento neste link. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os alunos interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].