Cidade de Orlândia ganha duas unidades do Programa Creche Escola

O vice-governador Felicio Ramuth entregou nesta terça-feira (30) duas unidades do programa Creche Escola no município de Orlândia. As escolas municipais de educação básica José Luiz Parreira — Dadá — e Professora Íris Aparecida de Vasconcelos Garbin têm capacidade para atender 280 crianças.

“O nosso governador Tarcísio tem como prioridade a Educação e é assim que a gente transforma o futuro. Quando a gente entrega uma nova creche, nós estamos construindo o futuro. A primeira infância é o momento crucial para o desenvolvimento cognitivo e a sociabilização das nossas crianças”, destacou o vice-governador durante a cerimônia no município.

“Oferecer creche para as nossas crianças é uma questão de justiça, porque é nossa obrigação como gestores públicos dar oportunidade para que todos possam sair da mesma linha de largada para a jornada da vida”, afirmou Felicio Ramuth.

A inauguração foi acompanhada pela dirigente regional de ensino de São Joaquim da Barra, professora Alessandra Helena Gimenes Nardi, pelo prefeito de Orlândia, Sérgio Augusto Bordin Júnior, e outras autoridades.

Com investimento total de R$ 3,5 milhões, obras e mobiliário foram custeados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc), por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Todos os edifícios do programa são equipados com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. As construções também respeitam todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Programa Creche Escola

Desde o início da atual gestão, em 2023, a Seduc entregou 29 unidades do Programa Creche Escola. Foram geradas 3.670 novas vagas e investidos cerca de R$ 52,2 milhões. Desde sua implantação, em 2011, foram entregues 581 creches, sendo 39 na capital e 542 no interior. Na região da Diretoria de São Joaquim da Barra foram inauguradas 13 creches, totalizando 1.700 vagas desde o início do programa.

Para a viabilização de novas creches, a Seduc e os municípios interessados assinam um termo de compromisso. Com o programa, o governo estadual espera expandir o atendimento a alunos dessa faixa etária, prioritariamente em localidades com maior vulnerabilidade social.

À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro.