Empreendedores de SP comemoram expansão de negócios com crédito do Banco do Povo

Para incentivar micro e pequenos empreendedores e estimular a geração de emprego e renda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) oferece linhas de microcrédito com condições especiais por meio do Banco do Povo Paulista (BPP). A iniciativa faz parte da jornada de crescimento de muitos moradores do estado de São Paulo que resolveram empreender e precisam de capital de giro para transformar seus sonhos em realidade, gerando oportunidades de trabalho para mais pessoas.

Morador de Caieiras, na Região Metropolitana, Roberto Carlos de Melo, 60 anos, é um entre muitos exemplos. Químico de profissão com experiência na indústria farmacêutica, ele contou algumas vezes com o auxílio do Banco do Povo de seu município para investir no seu grande projeto de vida: uma farmácia de manipulação. No início, o empreendedor contava apenas com a ajuda da esposa e da filha para tocar o negócio, mas, após ter acesso ao crédito, conseguiu expandir e atualmente conta com seis funcionários.

