Osasco participa da VI Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência em São Paulo

Fátima Rodrigues

SEPcD/PMO

Entre os dias 11 e 13 de março, aconteceu na cidade de São Paulo, a VI Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPcD), com o tema: “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo”. Entre quase 75 municípios, Osasco marcou presença por meio da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência com cinco conselheiros, sendo dois da sociedade civil e três representantes do governo.

Um dos principais objetivos da conferência foi promover a reflexão e discussão sobre a construção de políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Os participantes foram divididos em grupos de trabalho, os quais foram debatidos e apresentados temas relacionados à inclusão e acessibilidade, com base em propostas discutidas em conferências municipais.

Ao todo, foram selecionadas 50 propostas, das quais 25 serão consideradas pelo estado de São Paulo e outras 25 serão apresentadas na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, agendada para o mês de julho. Essas propostas têm o potencial de influenciar diretamente na formulação de políticas públicas de inclusão em níveis estadual e nacional.

A participação de Osasco nessa conferência estadual é um reflexo do comprometimento do município com a promoção da igualdade e da inclusão, além de destacar o papel fundamental das iniciativas locais na construção de um Brasil mais inclusivo e acessível para todos.