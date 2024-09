Siga no Twitter

Dirigível com escudo do São Paulo cai em cima de casas em Osasco; Assista ao vídeo

Dirigível caiu em cima de casas na rua Sarah Veloso, no bairro Veloso, por volta de 12h. A aeronave de matrícula PR-ZAD tem 180 kg e capacidade para seis pessoas. A extensão do dano e a quantidade de casas atingidas não foram informados



