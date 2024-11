Osasco vai receber R$11 milhões em verbas para a Saúde

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), liberou de uma só vez R$ 459 milhões em emendas voluntárias para os deputados estaduais.

A medida visa atender, principalmente, a bancada de parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) que votou a favor da PEC do Manejo (proposta de emenda à Constituição que permite usar parte dos recursos obrigatórios da Educação na Saúde).

A PEC do Manejo gerou muita polêmica e foi alvo de protestos de sindicatos e organizações estudantis e recebeu críticas de representantes do Ministério Público de Contas e da Defensoria do Estado.

Gerson Pessoa (Podemos), prefeito eleito de Osasco, vai ser contemplado com R$ 11 milhões.

A liberação das emendas voluntárias atende a critérios políticos e seu pagamento não é obrigatório, como ocorre com as impositivas. Tampouco a distribuição desses valores é feita de modo igual entre todos os parlamentares.

O valor obtido por Gerson Pessoa é quase o mesmo obtido pelos maiores beneficiados, dente eles Alex Madureira (PL), relator do Orçamento de 2025; Carlos Cezar, relator da PEC do Manejo e líder do PL; e Milton Leite Filho, líder do União Brasil.

Cada um destes teve R$ 12 milhões autorizados para enviarem às suas bases eleitorais.

A quantia será transferida pelo Fundo Estadual da Saúde para 340 municípios indicados pelos deputados.

