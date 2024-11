14º Batalhão da PM comemora 132 anos em cerimônia com a presença de autoridades na Arena VIP

Marco Borba

Fernada Cazarini

A Arena VIP (Avenida Sport Clube Corinthians Paulista, 1.360, Jardim das Flores) recebeu quinta-feira, 31/10, a cerimônia de comemoração dos 132 anos do 14º Batalhão da Polícia Militar de Osasco – situado no bairro Bela Vista -, celebrados em 25/10.

A cerimônia contou com as presenças do tenente-coronel Joaquim Keida, do 14º BPM, coronel Renato Lopes Gomes da Silva (CPA/M-8), coronel Caio Marcos de Oliveira (comando metropolitano), coronel e comandante da Rota, Leonardo Akira Takahashi, o secretário de Segurança Pública e Controle Urbano de Osasco, coronel José Virgolino, Erivan Gomes (comandante da GCM Osasco), delegados da Polícia Civil, familiares dos servidores das forças de segurança, e os deputados estaduais Gerson Pessoa (prefeito eleito de Osasco no último dia 6/10) e Rogério Santos.

Durante a cerimônia ocorreu a revista às tropas, entrega de medalhas do centenário do 14º BPM para homenageados das forças de segurança e da sociedade civil, entre eles os secretários Thiago Silva (Comunicação) e Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), apresentação da Banda Regimental da CPAM-8, e simulação de atuação da tropa do Choque em situações de conflitos.