Festival Arthur Zanetti reúne 600 ginastas em Osasco  

Texto e Foto: Giane Vieira

No sábado, 28/10, aconteceu o Festival Arthur Zanetti na Escola de Ginástica Artística Ayrton Senna da Silva, no bairro Bela Vista, em Osasco. O evento, realizado pela Federação Paulista de Ginástica (FPG) em parceria com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, contou com a participação de cerca de 600 ginastas de diversas instituições, incluindo a FAE Osasco, AGITH, GA Gym, Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e Taubaté Country Club.

O festival foi prestigiado pelo campeão olímpico e mundial nas Argolas, Arthur Zanetti, que, com muita simpatia, tirou fotos com todas as ginastas presentes. “É um motivo de orgulho ter mais uma edição do evento em Osasco. A base é fundamental. Quando comecei na ginástica, ela ainda não era muito conhecida. Hoje, a ginástica brasileira é reconhecida mundialmente. Crianças, dediquem-se e pratiquem a ginástica com amor e determinação”, ressaltou Zanetti.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, também enfatizou a importância do evento: “Mais um sucesso em nosso município. Precisamos sempre incentivar a base para que possamos formar grandes ginastas e, principalmente, excelentes pessoas ”, disse.