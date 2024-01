Fatecs de SP iniciam matrículas da primeira chamada nesta segunda-feira (22)

O período de envio da documentação para as matrículas da primeira chamada do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) começa nesta segunda (22) e vai até a quarta-feira (24). O upload dos arquivos deve ser feito no Sistema Remoto de Matrículas indicado na convocação. O resultado da análise dos documentos apresentados ficará disponível a partir das 15h do dia 25 de janeiro.

As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet para que a matrícula seja realizada. Perderá o direito à vaga quem não fizer o requerimento na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

Documentação

Para realizar a matrícula, é necessário anexar, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

Carteira de Identidade (RG) com foto, dentro da validade;

CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Fique atento

É de responsabilidade do candidato realizar o upload de todos os documentos no sistema de matrícula online, dentro do prazo estabelecido no cronograma.

A matrícula com uso de nome social poderá ser feita no ato do requerimento, preenchendo esta opção no sistema.

Caso o requerente pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de origem.

O cronograma completo do Vestibular das Fatecs está disponível para consulta aqui. O detalhamento do processo seletivo pode ser consultado na Portaria.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.