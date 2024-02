Diálogo com investidores estrangeiros é essencial para atração de capital, diz Tarcísio

Às vésperas da primeira missão internacional do Governo de São Paulo em 2024, Tarcísio de Freitas destacou a importância do diálogo com grupos estrangeiros em busca de parcerias para projetos estruturantes para o desenvolvimento paulista. Na próxima segunda-feira (5), o governador inicia uma série de encontros com empresários e executivos na Espanha, Itália e França.

“Nosso governo tem canais de diálogo não só no Brasil, mas em todo o mundo. A credibilidade de São Paulo tem reconhecimento global. O setor público pode e deve dar passos conjuntos com o capital privado nacional e internacional, principalmente para tirar do papel os grandes projetos que vão mudar a realidade da população com mais desenvolvimento, mais dignidade e mais empregos”, disse Tarcísio.

O roadshow do Governo de São Paulo começa pela capital espanhola na segunda. Às 10h (horário local), autoridades estaduais se reúnem com executivos do grupo Acciona, parceiro do Estado na construção da Linha 6-Laranja de metrô. Às 12h30, Tarcísio se reúne com representantes do grupo Santander e, às 15h, o último compromisso em Madri será com a empresa global Sacyr, que investe em concessões, infraestrutura e saneamento.

Na terça (6), o grupo paulista estará em Milão, principal centro financeiro e comercial da Itália. O primeiro compromisso do dia será às 10h, em encontro com executivos do grupo Gavio, controlador da holding ASTM e maior operador de concessões de rodovias no mundo. Às 15h, a agenda final na cidade italiana será com diretores da Ghella, especializada em infraestrutura e escavações.

A partir de quarta (7), a comitiva estadual vai participar de rodadas de negócios em Paris. O primeiro compromisso será às 10h30, em agenda com diretores da Keolis, multinacional francesa de mobilidade e transportes. Às 14h30, haverá encontros com empresários e investidores de grupos alemães e, às 16h30, a agenda do dia se encerra com representantes da Tec Tunnel, líder mundial em engenharia e design de túneis.

Na quinta (8), às 12h30, Tarcísio se reúne com executivos do BNP Paribas. Às 14h30, as reuniões serão com líderes do grupo francês Vinci, líder global em concessões de rodovias e aeroportos, energia e construção. No último compromisso do dia, às 16h30, o governo paulista se encontra com diretores da Alstom, uma das líderes mundiais do setor de transportes ferroviários.

A missão internacional do Governo de São Paulo termina na sexta (9), com duas reuniões finais na capital da França. Às 10h30, Tarcísio participa de encontro com investidores do Stoa, fundo francês que investe em projetos de infraestrutura e energia de grande escala. Às 14h30, o último compromisso na Europa será com executivos da Transdev, multinacional francesa que opera no setor de transporte público.

Metas para 2024

O Governo do Estado tem prevista a realização de 13 leilões ao longo de 2024. Entre eles, estão o Trem Intercidades Eixo Norte, que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas, já no dia 29 de fevereiro, e concessões e parcerias de infraestrutura rodoviária e ferroviária, além das desestatizações da Sabesp e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae).

A carteira de projetos de concessões, desestatizações e parcerias da gestão estadual é administrada pela Secretaria de Parcerias em Investimento, criada na atual gestão para dar prioridade à atração de investimentos privados e responsável pelo Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Já foram qualificados 20 projetos, estimados em mais de R$ 220 bilhões.

Agenda da missão SP Europa

Segunda (5), em Madri – Horário local

10h – reunião com diretores do grupo Acciona

12h – almoço com executivos do grupo do Santander

15h – encontro com executivos da Sacyr

Terça (6), em Milão – Horário local

10h – rodada com líderes do grupo Gavio / ASTM

15h – reunião com empresários da Ghella

Quarta (7), em Paris – Horário local

10h30 – reunião com diretores da Keolis

14h30 – encontros com empreendedores de grupos alemães

16h30 – rodada com líderes da Tec Tunnel

Quinta (8), em Paris – Horário local

12h30 – almoço com executivos do BNP Paribas

14h30 – encontro com executivos do Vinci

16h30 – reunião com diretores da Alstom

Sexta (9), em Paris – Horário local

10h30 – encontro com investidores do fundo Stoa

14h30 – reunião com executivos da Transdev