Governo de SP faz parceria com Unesp com foco nas metas de educação ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) firmaram parceria para unir esforços técnicos, operacionais, acadêmicos e científicos com foco nas metas de educação ambiental previstas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS).

As metas de curto prazo do plano estadual terão atenção especial, com diagnósticos da situação da educação ambiental em municípios e consórcios até 2025. Também haverá a definição de instrumentos para os públicos-alvo, bem como a proposição de ações para as metas a médio prazo.

“É uma iniciativa importante ao favorecer, também, o intercâmbio de dados e informações para divulgação de publicações técnicas e acadêmicas, tanto quanto o intercâmbio de estudantes e membros das equipes técnico científicas”, afirma o subsecretário de Meio Ambiente, Jônatas Trindade.

O PERS, que estipula metas sobre temáticas gerais relacionadas à gestão de resíduos sólidos no Estado – e é responsável por atender às Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos – também envolve ações específicas sobre economia circular, responsabilidade pós-consumo, educação ambiental, lixo no mar, entre outras. Tais iniciativas estão alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Nessas políticas, a Educação Ambiental é considerada um instrumento essencial para promover a compreensão dos problemas relacionados aos resíduos, suas causas, consequências e possíveis soluções”, explica Clauciana Schmidt Bueno de Moraes, coordenadora do Laboratório/Grupo de Pesquisa Auditoria, Certificação e Gerenciamento Socioambiental (Unesp/CNPq) que executa o plano com a equipe do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp e a Coordenadoria de Educação Ambiental da Semil.