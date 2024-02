Felicio Ramuth reforça papel do ensino técnico para empregabilidade em São Paulo

O governador em exercício, Felicio Ramuth, reforçou nesta sexta-feira (9) o compromisso do Governo de São Paulo em fortalecer políticas públicas que ampliem a formação e a preparação dos jovens paulistas para o futuro profissional. Na capital, Felicio participou de cerimônia de início do ano letivo da Etec Santa Ifigênia, uma das escolas técnicas estaduais referência em capacitação de jovens para o mercado de trabalho.

“Quero dizer primeiro a vocês sobre o privilégio que têm de estudar em uma Etec. Primeiro, o ensino médio integrado dá uma oportunidade a mais para vocês no mercado de trabalho. Oportunidade de seguirem como empreendedores e de ter salários maiores”, afirmou o governador em exercício Felício Ramuth.

“Segundo, que o governo do estado investe em educação para melhorar as oportunidades. Implantamos o Provão Paulista, para garantir vaga a alunos de escolas públicas em universidades estaduais, e incentivamos o programa que leva vocês para um intercâmbio no exterior”, acrescentou.

Felicio foi acompanhado do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, e da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá. Participaram também os estudantes matriculados no Ensino Médio integrado dos cursos técnicos de Eventos, Gastronomia, Hospedagem e Nutrição e Dietética.

A escola técnica teve sete estudantes ingressando este ano em universidades públicas por meio do programa Provão Paulista, além de um aluno embarcando para o exterior pelo programa de intercâmbio que prevê uma imersão de quatros semanas de estudo em países de língua inglesa ou espanhola.

Entre os alunos aprovados no Provão, dois foram matriculados nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), um na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e quatro na Universidade de São Paulo (USP). O novo modelo de avaliação do Governo de São Paulo permite acesso direto de alunos de escolas públicas a cursos superiores gratuitos.

A unidade em Santa Efigênia iniciou as atividades em 2012, no bairro do Bom Retiro e no ano seguinte passou a atuar no endereço atual. No local funciona a sede do Centro Paula Souza e do Centro de Capacitação de Professores da instituição. A escola técnica é equipada com um moderno Centro de Hospitalidade, além de uma grande estrutura de laboratórios e equipamentos para aprendizagem profissional de 810 alunos matriculados.