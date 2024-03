Centro de São Paulo ganha mais 140 policiais para reforçar a segurança

O centro de São Paulo ganhou um reforço de mais 144 policiais militares que passam a integrar a partir desta semana o 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Os policiais vão atuar no combate à criminalidade nas ruas, em apoio aos cerca de 800 agentes que compõem a unidade.

Esse incremento na quantidade de policiais tem o objetivo de fazer um combate ainda mais efetivo às ocorrências de roubos e furtos, melhorando a segurança na área central da capital paulista.

“Esses policiais fazem parte do nosso plano estratégico para reforçar as ações de segurança, pois é um aumento real de efetivo sem deslocar policiais de outras regiões. É nosso interesse reduzir a criminalidade no centro e oferecer à população um local mais seguro para se viver”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Cerca de 5 milhões de pessoas transitam diariamente na área, que abrange bairros como República, Santa Ifigênia, Consolação, Bela Vista, Sé, Liberdade e Higienópolis. Segundo a tenente-coronel Rosemeire Vitonto dos Santos, comandante do 7° BPM/M, todas as operações e investimentos no centro têm a mesma intenção: a sensação e percepção de segurança da população que vive, transita ou visita à área central.

“A ideia com essa implementação de mais policiais nas ruas é fazer com que esse policiamento preventivo seja maior e, como consequência, haja a diminuição nos índices de criminalidade”, afirmou.

Em janeiro deste ano, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os roubos diminuíram 24% na região central de São Paulo, área da 1ª Delegacia Seccional. Os furtos caíram 20%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Enfrentar a criminalidade no centro da capital paulista é um dos principais objetivos da atual gestão para tornar o cartão-postal da cidade mais seguro. Para o delegado Jair Ortiz, ter esse efetivo significa mais ajuda no combate à criminalidade. “O ideal é que cheguemos ao desaparecimento de crimes. É muito difícil, mas é uma meta que tentamos sempre alcançar”, ressaltou.

Ainda conforme o delegado, o que tem ajudado a reduzir o número de ocorrências é a presença constante de policiais civis em ações na zona central, além da instalação da companhia da Força Tática na região, inaugurada no começo de fevereiro. Essa foi a segunda entrega realizada pela gestão no centro da capital em menos de cinco meses. Em 2023, a região também recebeu a 2ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que conta com efetivo de quase 130 policiais.