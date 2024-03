Oficina escola de panificação e confeitaria industrial é inaugurada no CPP de Campinas

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) inaugurou, nesta segunda-feira (4), a oficina de panificação e confeitaria industrial no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) “Professor Ataliba Nogueira” de Campinas. A iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre a SAP, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Através do Programa de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP), a instalação da oficina possibilita a realização de cursos de qualificação profissional aos reeducandos, que fornecem informações fundamentais para o conhecimento das diferentes áreas da panificação e confeitaria industrial. Cada oficina PROCAP recebeu um investimento de R$ 115 mil para a compra de equipamentos e oferta de cursos de capacitação.

Essa iniciativa visa proporcionar aos reeducandos oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades que possam facilitar sua reintegração ao mercado de trabalho após o cumprimento da pena. Além disso, a implementação dos materiais permanentes e a formação especializada permitirão a utilização das oficinas para a produção de alimentos consumidos na própria unidade prisional.

Antes mesmo da inauguração, 40 alunos, divididos em duas turmas, concluíram o curso de panificação. Atualmente, 20 reeducandos estão cursando a capacitação para pizzaiolo na unidade.

O Secretário da Administração Penitenciária, Marcello Streifinger, destacou a importância das parcerias para que a concretização da oficina fosse possível: “Fica muito claro que ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. O Governo Federal, através da Senappen, junto com o Governo Estadual, juntos, conseguiram dinheiro para fazer esse processo da reforma e depois o curso.(…) A igreja Universal, através dos cursos, a sociedade que paga seus impostos”, destacou Streifinger, que ainda pontuou o duplo papel exercido pelos servidores da SAP: “A nossa missão é de custódia, mas ela não é de simples custódia. Existe em cada agente um reintegrador social: na sua postura, no seu trato, na sua atividade. Quando a pessoa se conscientiza disso, o processo se torna bem mais leve. Buscar a reintegração social não se distancia em nada da responsabilidade que se espera da custódia. O rigor deve permanecer sempre.”

A Coordenadora de Reintegração Social e Cidadania da SAP, Carolina Maracajá, destacou a oportunidade que estava sendo oferecida aos reeducandos da unidade: “Quando olhamos para o cenário atual, percebemos a importância de oferecer oportunidades como essa. Segundo um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), no Brasil, há 140 mil vagas abertas para padeiros, sendo 40 mil apenas no estado de São Paulo. Nesse contexto, a inauguração desta oficina se destaca como uma resposta proativa e positiva”, salientou Carolina.

O convênio firmado entre os poderes estadual e federal prevê a instalação de mais três oficinas em unidades prisionais de São Paulo, nos CPPs de Pacaembu e em Mongaguá, que serão inauguradas ainda neste mês, e no CPP de Franco da Rocha. No total, 280 reeducandos poderão realizar a capacitação profissional em panificação e confeitaria industrial.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da Coordenadora de Reintegração Social e Cidadania, Carolina Passos Branquinho Maracajá; do Coordenador das Unidades Prisionais da Região Central, Luiz Fernando Boteon; do diretor do CPP, Peterson Pantaleão de Souza; dos demais diretores do complexo Campinas – Hortolândia; do diretor do Grupo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade, Diego Ferracini Lacerda; do diretor do Grupo de Trabalho e Educação da Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Central, Bruno Correa Múfalo; pastor da Igreja Universal de Campinas, Wellignton da Silva Barbosa; presidente do Conselho de Polícia, Michelle Rezende Lallo; presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública de Campinas, Arthur VasconCellos Rezende; representante da OAB/Campinas, Maria Carolina Barbosa Leite.