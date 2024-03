CPTM inicia pesquisa ‘Voz Feminina’ no mês das mulheres

No Mês do Dia Internacional da Mulher, a CPTM realizará a Pesquisa “Voz Feminina” para desenhar o perfil das suas passageiras e descobrir quais são os desejos e preocupações das mulheres em relação aos serviços da companhia. Este esforço abrangente ocorre no mês que celebra o Dia Internacional da Mulher e marca o primeiro Dia da Mulher Ferroviária, instituído pela Lei nº 17.830, de 01 de novembro de 2023, para celebrar o pioneirismo da mulher ferroviária.

Essas ações destacam não apenas o compromisso da CPTM com um ambiente de trabalho igualitário, seguro e respeitoso, mas também evidenciam histórias inspiradoras de mulheres excepcionais, como a Jaqueline de Oliveira Calixto e Carolina Mitsiru Miashiro.

Jaqueline de Oliveira Calixto, 35 anos, com 15 anos dedicados à CPTM, iniciou como ‘Aluna Aprendiz’ em 2009, superando desafios em um ambiente majoritariamente masculino. Foi de estagiária à supervisora de manutenção, ressaltando não só suas conquistas individuais, mas a importância do trabalho em conjunto com a sua equipe.

Já Carolina Mitsiru Miashiro, 39 anos, trabalha na companhia há 11 anos, é engenheira de produção especializada em engenharia de segurança do trabalho. Chefiando o Departamento de Circulação de Trens das Linhas 7 e 10, se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo, fortalecendo a representatividade feminina e inspirando outras mulheres a desafiarem limites.

Essas histórias, junto com a CPTM, moldam um futuro mais inclusivo e diversificado na indústria ferroviária.

A pesquisa ‘Voz Feminina’ será realizada entre os dias 5 e 11 de março, das 11h30 às 18h30, nas estações Aeroporto-Guarulhos, Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Santo André e Tatuapé. Com os resultados, a CPTM poderá elaborar serviços e ações direcionadas ao público feminino, que já representa 46% dos passageiros transportados.

