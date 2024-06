Governo de SP abre chamamento público para gestão do Bom Prato Sorocaba

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) do Governo do Estado de São Paulo abriu chamamento público para Organizações Sociais interessadas em gerir a unidade do Bom Prato de Sorocaba, interior do estado.

O Programa Bom Prato é coordenado e financiado pelo Governo do Estado, porém, a execução do dia a dia fica a cargo do Terceiro Setor. A parceria com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) é primordial para o atendimento à população, para que o Estado possa atuar em tantas frentes.

“Estamos à procura de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tenham experiências em administrar restaurantes que atendam a população – sobretudo – a mais necessitada, que vive em situação de vulnerabilidade social, servindo refeição de qualidade para os frequentadores da nossa rede de restaurantes Bom Prato com toda atenção e respeito, ajudando a combater a fome”, afirmou Rita Dalmaso, coordenadora da Coordenadoria de Segurança Alimentar Nutricional (Cosan), órgão responsável pelos programas Bom Prato e Vivaleite que estão sob a administração da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.

Para Jurandir de Luna Costa e Kelly Cristina Alves de Luna, diretores do Instituto Propav (OSC) que há 11 anos administram cinco unidades da rede de restaurante Bom Prato, o trabalho é um desafio diário e muito gratificante.

“Nós servimos mais que refeição: servimos saúde. Preparamos um cardápio diversificado, balanceado com proteínas, verdura, legumes e frutas, ajudando as pessoas a se alimentar bem. Muitos frequentadores dizem que o que eles comem aqui no Bom Prato não tem em casa”, explicou Kelly, que junto com Jurandir gerencia as seguintes unidades do Bom Prato: Brás, Brasilândia, Limão, Refeitório Mauá (todos na capital) e Jundiaí (interior do estado).

Jurandir Costa destacou que para fazer trabalho social é preciso ter muita empatia, se colocar no lugar do outro para termos uma sociedade melhor. Pensando nisso, realizam várias atividades nas unidades do Bom Prato para ajudar a população.

“Montamos uma tenda na área externa do salão do Bom Prato e fazemos campanhas de vacinação em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde também é medida a pressão arterial dos frequentadores. Realizamos palestras com os nutricionistas do Bom Prato que ensinam as pessoas a reaproveitar os alimentos para fazer uma sopa, um caldo que nesse frio vai muito bem, evitando o desperdício de alimento. Também fazemos a campanha de troca de lâmpadas tradicionais (incandescentes/fluorescentes que consome mais energia), pelas novas lâmpadas de LED (mais econômicas)”, explicam.

O edital de chamamento público está publicado no Portal Parcerias Sociais (https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/wpcontent/uploads/programas/bom_prato/Editais/Editais/Chamamento_Publico_-_edital_004-2024_-_Unidade_Sorocaba.pdf) para recebimento de propostas das Organizações Sociais que tenham interesse em gerenciar o Bom Prato da unidade Sorocaba.

O recebimento das propostas e eventuais solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas até o dia 14 de junho.

O edital também foi publicado no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, no seguinte link: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/

O edital é um passo a passo e explica com detalhes tudo o que a OSC precisa saber para participar do chamamento público. Contém explicações sobre envio dos documentos, como funciona o processo de habilitação, entre outras.

O Governo do Estado realiza chamamento público para dar transparência na contratação das OSCs que gerenciam as unidades do Bom Prato instaladas no estado. Essa medida atende os requisitos da lei federal nº 13.019 de 31/07/2014.

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população em vulnerabilidade social. Há 23 anos, o valor das refeições permanece inalterado: almoço e jantar a R$ 1,00 e café da manhã a R$ 0,50.

Considerado a principal política pública de combate à fome no estado, o programa cresceu 24% em 2023, na comparação com 2022, servindo 138 mil refeições por dia, favorecendo cerca de 4 milhões de pessoas ao mês, totalizando mais de 40 milhões de refeições por ano.

A rede de restaurantes populares conta com um total de 120 unidades, sendo 75 fixas, 45 móveis que estão distribuídas da seguinte forma: 24 na capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 23 no Interior; e 9 no Litoral.

O horário de funcionamento é a partir das 7h para café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/