Cresce 35% a liberação de crédito pela Desenvolve SP para a região metropolitana de SP

O total em crédito liberado pela Desenvolve SP para os setores público e privado da região metropolitana da capital chegou a quase R$ 142,5 milhões nos cinco primeiros meses deste ano, alta de 35,2% em comparação ao mesmo período de 2023.

Já o crescimento somente do valor liberado às prefeituras pela agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi de 232,2% na comparação entre janeiro e maio deste ano e o acumulado dos cinco primeiros meses do ano passado.

O crédito da Desenvolve SP – para projetos de investimento, aquisição de máquinas ou capital de giro – atendeu 153 empresas de 17 cidades da região. Quase 50% do valor teve como destino empreendedores que atuam no setor de Serviços. Na sequência aparecem a Indústria, o Comércio e a Construção.

Informações sobre as linhas de crédito da Desenvolve SP, sobre o que as empresas precisam e como acessar as modalidades de financiamento podem ser conferidas no site.