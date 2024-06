Museu do Futebol tem nova exposição estrelada por Marta

Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Marta ocupará um lugar especial no Museu do Futebol, instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Projetada em uma tela de tamanho natural, é ela quem vai se despedir do público ao fim da visita. No vídeo gravado em português, espanhol e inglês, a atacante convida todos a retornar e, por fim, agradece na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A gravação com Marta aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, pouco antes do anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Na ocasião, foi a equipe de filmagem contratada pelo museu que gravou também a mensagem de Marta comemorando a escolha, um vídeo emocionante que acabou viralizando nas redes sociais.

Com um minuto de duração, a participação de Marta na exposição do Museu do Futebol conta também com imagens dela fazendo um gol, vibrando com as demais jogadoras da Seleção, correndo e driblando. A projeção é uma das atrações da nova exposição principal do museu, com estreia prevista para julho.

Rei e Rainha

O vídeo de Marta é como um espelho da projeção de Pelé, presente no museu desde a inauguração, em 2008. Posicionada logo na entrada, a tela de tamanho natural exibe o Rei do Futebol dando boas-vindas aos visitantes em português, espanhol e inglês.

Marta e Pelé são protagonistas na história do futebol brasileiro. Além do virtuosismo em campo, foram responsáveis pelo reconhecimento das seleções brasileiras, masculina e feminina, como as mais competitivas do mundo.

Pelé ganhou três Copas 1958, 1962 e 1970. Já a Seleção Feminina ainda não levantou a taça. No entanto, Marta foi uma das responsáveis por promover a valorização das mulheres na modalidade. Com o time brasileiro, levou os Jogos Pan-americanos de 2003 e 2007 e a Copa América de 2003, 2010 e 2018. Atualmente, joga no Orlando Pride, time dos Estados Unidos.