Confira as próximas etapas do Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre

A relação dos convocados para as provas de aptidão do Vestibulinho das Escola Técnica Estadual (Etec) poderá ser consultada na sexta-feira (28), a partir das 15h, pelo site vestibulinhoetec.com.br e na respectiva Etec em que o candidato deseja estudar. Esta é a próxima etapa do processo seletivo, exclusiva para os candidatos que concorrem a uma vaga do Ensino Técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro. A classificação geral será divulgada em 10 de julho, também pela internet.

O processo seletivo para o segundo semestre oferece 41.790 vagas para cursos técnicos, Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo. Conheça as próximas etapas do cronograma do Vestibulinho das Etecs:

28 de junho – a partir das 15h: divulgação da classificação e convocação para as provas de aptidão. Etapa exclusiva para candidatos dos cursos técnicos em Canto, Dança, Regência e Teatro;

divulgação da classificação e convocação para as provas de aptidão. Etapa exclusiva para candidatos dos cursos técnicos em Canto, Dança, Regência e Teatro; 1 e 2 de julho: provas de aptidão para os cursos técnicos em Canto, Dança, Regência e Teatro;

provas de aptidão para os cursos técnicos em Canto, Dança, Regência e Teatro; 10 de julho – a partir das 15h: divulgação da lista de classificação geral;

divulgação da lista de classificação geral; 12 de junho: primeira convocação para matrícula e envio dos documentos, por e-mail e SMS – para candidatos aos cursos presenciais;

primeira convocação para matrícula e envio dos documentos, por e-mail e SMS – para candidatos aos cursos presenciais; 15 e 16 de julho: matrícula e envio de documentos aos convocação na primeira chamada – para candidatos aos cursos presenciais;

matrícula e envio de documentos aos convocação na primeira chamada – para candidatos aos cursos presenciais; 16 de julho: primeira convocação para matrículas e envio dos documentos, por e-mail – para candidatos aos cursos online (EaD);

primeira convocação para matrículas e envio dos documentos, por e-mail – para candidatos aos cursos online (EaD); 17 e 18 de julho: matrícula e envio de documentos aos convocação na primeira chamada – para candidatos aos cursos online (EaD), no Ambiente Virtual informado por e-mail.

É importante que o candidato tenha atenção a todas as normas que regem o Vestibulinho das Etecs, pois o descumprimento implica em sanções legais e desclassificação. O detalhamento do processo seletivo está disponível para consulta no Manual do Candidato e na Portaria.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.