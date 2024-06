Estado de SP registra queda de mais de 14% nos roubos em maio

O estado de São Paulo registrou uma queda de 14,3% nos roubos em geral que aconteceram em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. O percentual representa uma redução de 2.763 crimes nas cidades paulistas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (25) pela Secretaria da Segurança Pública.

Conforme o balanço, a Polícia Civil registrou 16.501 roubos em geral, que incluem de carga e a bancos, no mês passado. Há um ano, foram 19.264 boletins de ocorrências elaborados. Levando em consideração os roubos de cargas, a redução chegou a 14,9% no território paulista, fechando o mês com 440 casos.

Os roubos de veículos seguiram a mesma tendência e tiveram uma diminuição de 9,3%. Os crimes passaram de 2.957, em maio do ano passado, para 2.683 ocorrências no mesmo mês deste ano. Foi o quinto mês consecutivo de recuo no índice. Ao considerar os cinco meses de 2024, a redução nos roubos de veículos é de 21,4%, com 3.377 ocorrências a menos na comparação com o ano passado.

Furtos caem 8,4%

A atuação das forças de segurança paulista contribui para a redução dos crimes de furtos em todo o estado. Só em maio, os furtos em geral, que incluem os de carga, tiveram um decréscimo de 8,4%, o que representa 4.233 mil crimes a menos em números absolutos. De acordo com os dados, em maio foram registradas 45.940 ocorrências.

Os furtos de veículos também caíram no período. No mês anterior, foram 7.666 boletins de ocorrências. A quantidade é 8,2% menor em relação aos registros de maio do ano passado (8.353).

Outros crimes

Ainda conforme o balanço, os casos de estupros recuaram 4,1%, com 1.246 registros em todo o estado de São Paulo. A diferença em relação ao mesmo mês do ano passado, porém, não leva em consideração os casos subnotificados — esse é um esforço do governo paulista para incentivar as denúncias e contornar os casos que não chegam ao conhecimento das autoridades.

Pelo segundo mês consecutivo, houve uma queda nos feminicídios em todo o estado de São Paulo. Segundo o levantamento oficial, em maio deste ano a polícia atendeu a 18 casos. Foram três casos a menos na comparação com igual mês do ano passado.

No período, a Polícia Civil contabilizou 199 homicídios dolosos — onde há intenção. Houve uma pequena variação em relação a maio de 2023, com quatro casos a mais. Contudo, nos cinco meses do ano (1.045), a queda nos crimes contra a vida é de 7,9%, com 90 registros a menos na comparação com 2023. No mês passado, houve o registro de 19 latrocínios — roubo seguido de morte.

Número de armas apreendidas aumenta 20% no quinto mês do ano

As Polícias Civil e Militar apreenderam 1.096 armas de fogo ilegais no estado de São Paulo em maio. O número é 20,6% maior que as apreensões de revólveres feitas no mesmo período de 2023, quando foram 909.

A maioria das apreensões de armas ocorreu no interior do estado, com 630 registros. Na sequência vem a capital, com 296 recolhimentos. Já na Grande São Paulo foram 170 apreensões no quinto mês deste ano.

Se contabilizado entre janeiro até maio, o número de armas de fogo recolhidas em todo o estado chega 5.854, sendo 1.196 a mais do que nos cinco primeiros meses de 2024, quando foram 4.658. Isso representa um aumento de 25,7%.

Em todo o estado, foram apreendidas em maio 14,9 toneladas de drogas. As polícias ainda recuperaram 4.705 veículos. No período, 17.283 infratores foram presos ou apreendidos pelas forças policiais no território paulista — mais de 7,2 mil em cumprimento de mandado.