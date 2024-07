PM de SP prende contrabandista em depósito com 11,8 milhões de cigarros clandestinos

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu neste sábado (13) 11,8 milhões de cigarros sem nota fiscal na rua Junqueira Freire, região central da capital. Um homem responsável por receber a carga contrabandeada foi preso no depósito.

Os policiais realizavam patrulhamento na região quando foram acionados para atender à ocorrência. Segundo as informações, vários suspeitos tentavam entrar em um galpão com um caminhão sem placa.

LEIA MAIS: Em 10 dias, mais de 13 toneladas de drogas são apreendidas em rodovias de SP

Quando a equipe chegou ao local, o bando havia fugido. Dentro do depósito, os agentes encontraram várias caixas espalhadas. No total, foram apreendidos cerca de 11,8 milhões de cigarros contrabandeados, divididos em três marcas diferentes.

Com o apoio de policiais federais, os militares localizaram um homem identificado como proprietário do galpão. Segundo as informações, ele seria pago para receber a carga ilícita. Todas as caixas foram apreendidas e o contrabandista preso no local.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, e o homem responderá em liberdade pelo crime de descaminho e contrabando.