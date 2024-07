Trio é preso com 1,5 tonelada de maconha em ônibus de viagem no interior de SP

Dois motoristas e uma guia de viagem foram presos nesta segunda-feira (15) após serem flagrados com 1,5 tonelada de maconha no bagageiro e em um fundo falso de um ônibus de viagem. O veículo foi interceptado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A abordagem ocorreu durante fiscalização da Operação Impacto no quilômetro 561 da rodovia Raposo Tavares. A ação da Polícia Militar Rodoviária tem como um dos objetivos prender traficantes que usam a via como rota para o transporte de entorpecentes.

Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária questionaram os envolvidos, que demonstraram nervosismo e deram versões diferentes sobre a viagem, o que motivou a vistoria.

Na busca, os agentes encontraram as drogas no bagageiro e descobriram um fundo falso no ônibus, onde parte do entorpecente estava escondida. Segundo as informações da polícia, o trio saiu do Paraguai e tinha como destino final a cidade de São Paulo.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e encaminhada à Polícia Federal de Presidente Prudente, onde os condutores e a auxiliar de viagem permaneceram presos.