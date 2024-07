Porto de São Sebastião bate recorde de movimentação de cargas no 1º semestre

Levantamento realizado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa pública vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), mostra que a movimentação de cargas no Porto de São Sebastião bateu um novo recorde histórico no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram movimentadas 760 mil toneladas, 57% mais que no mesmo período de 2023.

Entre as principais cargas transportadas estão o açúcar a granel, com 287,5 mil toneladas; seguido de barrilha a granel, matéria-prima essencial na produção de vidros e embalagens, com 190,3 mil toneladas; e o coque de petróleo a granel, com 107,5 mil toneladas.

“A ampliação da disponibilidade das áreas para armazenagem despertou o interesse de mais importadores e exportadores, que passaram a utilizar o porto de São Sebastião como alternativa logística. O açúcar a granel e o coque são exemplos de novas cargas”, explica o diretor-presidente da CDSS, Ernesto Sampaio. Segundo ele, foi autorizada a montagem de 11 novos armazéns, que foram instalados pelos operadores portuários, perfazendo 14 estruturas.

Ernesto observa, ainda, que foram feitos investimentos em melhorias importantes para o Porto, como a reforma do centro de controle operacional, a pavimentação de pátios de armazenagem e das vias de acesso terrestre, um novo sistema de automação da porta de acesso ao Porto e o monitoramento por circuito fechado de TV. “Também fizemos obras de ajuste e cumprimento de requisitos de segurança e alfandegamento e implementamos novo sistema de combate a incêndios”, afirma.

O Porto de São Sebastião tem acesso facilitado por meio da rodovia dos Tamoios, que está interligada aos principais acessos do estado de São Paulo, e também pela proximidade com a malha ferroviária e o Aeroporto Internacional de São José dos Campos. A obra do Contorno de São Sebastião na Tamoios está na fase final de execução pelo Governo de São Paulo e prevê uma alça exclusiva ao Porto, facilitando o acesso e evitando a interferência no trânsito urbano.

Está em fase de modelagem processo de arrendamento que permitirá a atração de mais investimentos. “A consulta pública está em fase de preparação e deve ser publicada em breve”, ressalta a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. Segundo ela, no contexto do novo Plano Estadual de Logística e Investimento, que está em desenvolvimento e tem o objetivo de integrar os diversos modais, o Porto tem papel fundamental no escoamento de cargas para exportação, junto com o Porto de Santos.

Recentemente, em abril, o Porto aderiu à Aliança Brasileira para Descarbonização dos Portos, que permite a troca de experiências e a realização de ações para acelerar a descarbonização do setor marítimo e portuário. Como primeira ação desse compromisso, passou a aplicar descontos na tarifa portuária para as embarcações que tenham sustentabilidade e eficiência energética, e que comprovem ter baixas emissões de gases de efeito estufa. “Essas iniciativas estão alinhadas com nosso compromisso de promover o desenvolvimento sustentável em São Paulo”, enfatiza a secretária.