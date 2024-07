USP terá entrevistas virtuais para confirmar autodeclaração racial de candidatos

Nos primeiros vestibulares com reserva de vagas na USP, o candidato PPI assinava uma autodeclaração no momento da matrícula, informando sua cor ou raça e tomando ciência de que apenas pessoas com traços fenotípicos pertencentes ao grupo PPI fariam jus às vagas reservadas às ações afirmativas.

Entretanto, denúncias de fraude quanto à veracidade das informações prestadas pelos candidatos levaram a Pró-Reitoria de Graduação (PRG) a criar uma Comissão de Acompanhamento de Políticas de Inclusão. Se, após uma avaliação inicial, as denúncias fossem acatadas, era aberta uma sindicância que, dependendo do resultado, levaria a um processo administrativo e à possibilidade de desligamento do aluno.

De 2018 a 2021, a Universidade recebeu 193 denúncias e, dessas, sete resultaram na invalidação da matrícula. Em 2022, com a criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a questão passou a ser responsabilidade da PRIP, que determinou a criação da Comissão de Heteroidentificação.