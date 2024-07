Professor da USP é destaque em lista de realizadores 50+ da revista “Forbes”

A revista Forbes Brasil publicou em sua última edição, de número 120, a Lista Forbes 50 Over 50, que destaca pessoas que passaram dos 50 anos de vida e que continuam fazendo grandes realizações. São 50 homens e mulheres divididos em 10 categorias – que vão do agro às artes, da ciência às finanças, do esporte ao empreendedorismo. O professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina (FM) da USP, é um dos destaques da categoria Ciência, Educação e Terceiro Setor.

Saldiva, de 70 anos, é descrito como “paulistano e asmático” que se interessou pelo estudo dos efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde humana e se dedica há 40 anos ao tema. Essa trajetória fez de Saldiva um dos nomes mais reconhecidos nesse campo em todo o mundo, conforme descreve a publicação.

A revista também cita que nos últimos anos o professor da USP tem se dedicado a outros temas. “Estou mexendo com clima e planejamento urbano como fatores determinantes para a saúde”, disse à Forbes, ressaltando que as evidências de que as mudanças climáticas estão tendo impactos sobre a saúde. “Existe um aumento de mortalidade substancial nas ondas de calor”, explicou à revista, cobrando políticas públicas sobre o problema.

Na categoria Ciência, Educação e Terceiro Setor, ao lado de Saldiva, também aparecem Marcelo Gleiser, de 65 anos, professor do Dartmouth College; Viviane Senna, de 67 anos, do Instituto Ayrton Senna; Ricardo Henriques, de 64 anos, do Instituto Unibanco; e Marina Grossi, de 62 anos, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds).

Paulo Saldiva é médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Foi membro do comitê que estabeleceu os padrões de qualidade do ar e do comitê que definiu o potencial carcinogênico da poluição atmosférica, ambos da Organização Mundial de Saúde. É colunista do Jornal da USP e todas as colunas podem ser acessadas clicando aqui.

Para saber mais, acesse a edição da Lista Forbes 50 Over 50 neste link.