Campanha do Agasalho distribui 10 mil cobertores para os municípios de SP

O Fundo Social do Estado de São Paulo já está distribuindo os cobertores da Campanha do Agasalho para os municípios do Estado. No total, 10 mil cobertores estão sendo distribuídos aos 40 municípios com maior vulnerabilidade social, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e que também registram as temperaturas mais baixas.

Os 40 municípios contemplados nesta fase estão localizados na região de Campinas; no Vale do Paraíba e litoral norte, na região de Ribeirão Preto, na região de São João da Boa Vista, na região central, no Vale do Ribeira e também na região de Bragança Paulista.

A Campanha do Agasalho teve início no dia 7 de junho com foco especial na doação de cobertores novos e vai até o dia 22 de setembro. Como nos anos anteriores, o Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas, de acordo com índices de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além de cobertores, a campanha também aceita doações específicas de itens de inverno como toucas, luvas e meias. Sob o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha deste ano conta com a parceria de times de futebol paulistas, traçando um paralelo entre o manto sagrado do esporte – camisetas e bandeiras – e o cobertor.

A Campanha do Agasalho também já está atuando na ação do Abrigo Solidário da Defesa Civil do Estado disponibilizando cobertores para o local. Além disso, já realizou doação de roupas de inverno para o Hospital Infantil Darcy Vargas e atuou junto à Defesa Civil do Estado na doação de cobertores, roupas de inverno, cestas básicas e água para os moradores da Comunidade Olaria, que pegou fogo no mês passado na Zona Sul da capital.

Os 40 Municípios:

Região Metropolitana de Campinas (RMC):

Campinas

Hortolândia

Valinhos

Vinhedo

Paulínia

Itatiba

Indaiatuba

Nova Odessa

Monte Mor

Louveira

Sumaré

Artur Nogueira

Cosmópolis

Holambra

Jaguariúna

Região de Campinas (não metropolitana):

Itupeva

Socorro

Joanópolis

Pedra Bela

Morungaba

Região de Campinas (mais próxima a São João da Boa Vista):

São José do Rio Pardo

Engenheiro Coelho

Vale do Paraíba e Litoral Norte:

Campos do Jordão

São Bento do Sapucaí

Monteiro Lobato

Santo Antônio do Pinhal

Região de Ribeirão Preto:

Ituverava

Região de São João da Boa Vista:

São João da Boa Vista

Caconde

Divinolândia

Águas da Prata

São Sebastião da Grama

Espírito Santo do Pinhal

Vargem Grande do Sul

Tapiratiba

Itobi

Região Central:

Ariranha

Tabapuã

Região de Registro (Vale do Ribeira):

Barra do Turvo

Região de Bragança Paulista:

Vargem

Como Doar na Campanha do Agasalho

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

PIX: [email protected]

Doações de cobertores e outras peças de inverno: