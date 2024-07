SP inaugura maternidade estadual em Franco da Rocha que beneficiará 624 mil moradores

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quinta-feira (25) a nova Maternidade Estadual Franco da Rocha “Leonor Bueno de Moraes”, na região metropolitana de São Paulo. A unidade será gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) com estimativa de repasse anual de R$ 72 milhões.

“O Estado de São Paulo realmente tomou a saúde como prioridade. Estamos vendo as coisas acontecerem. É um trabalho constante e é graças a isso que a gente está celebrando com a prefeitura de Franco da Rocha a inauguração desta maternidade”, disse o governador. “Temos toda a estrutura para atender da melhor forma possível as nossas mulheres, naquele momento mais importante da vida, a maternidade”, completou Tarcísio.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença da secretária-executiva da Saúde, Priscilla Perdicaris, e da secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, além de parlamentares municipais, estaduais e federais, entre outras autoridades.

Com investimento estadual e municipal de R$ 24,5 milhões, a unidade beneficiará mais de 624 mil habitantes da região de Franco da Rocha, que inclui ainda os municípios de Caieiras, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã.

“Para além dessa maternidade, tivemos diversas ações que visam melhorar políticas para mulheres. O SUS Paulista, nosso programa de incentivo à gestão municipal, que já investiu mais de R$ 600 milhões, está atrelado a indicadores de atenção básica vinculados à saúde materno-infantil e com isso a gente vai acompanhando a melhoria da saúde de cada uma das mulheres dentro das cidades”, diz a secretária-executiva Priscilla Perdicaris.

A estrutura da nova maternidade conta com Centro de Parto Natural, três salas cirúrgicas e 60 leitos para atendimentos de pediatria clínica, UTI neonatal, obstetrícia, atenção humanizada ao recém-nascido e isolamento adulto. A capacidade de atendimento é de até 400 partos por mês – ou 4,8 mil procedimentos por ano.