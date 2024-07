Jornada do Patrimônio chega a 40 municípios em todo o estado de SP

Abrindo as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia a 5ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo. Com o tema “Ferrovias”, o evento promove atividades gratuitas em 40 municípios entre os dias 2 e 4 de agosto, promovendo o resgate da memória do sistema ferroviário paulista.

Neste ano, o evento leva programação artística para espaços históricos, com o foco na importância das ferrovias. A antiga malha ferroviária representa não apenas um meio de transporte, mas um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Um meio não só de locomoção, e sim de histórias, vivências, trocas e experiências.

“Uma vez que o sistema ferroviário conectava mercadorias e pessoas, ele permitiu um rico intercâmbio cultural dentro do estado. Neste ano, a Jornada vai fazer o resgate dessas histórias que, por meio das rodovias, marcaram a história de São Paulo”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Além da capital paulista, a Jornada do Patrimônio chega aos municípios de Bananal, Botucatu, Brodowski, Chavantes, Cubatão, Ourinhos, Santa Bárbara D’oeste, Tupã, Araraquara, Bauru, Biritiba Mirim, Casa Branca, Descalvado, Echaporã, Jaboticabal, Jaguariúna, Jundiaí, Mairinque, Mogi Das Cruzes, Pindamonhangaba, Queluz, Santa Rita Do Passa Quatro, Santana De Parnaíba, Taubaté, Santos, Águas Da Prata, Caieiras, Campinas, Campos Do Jordão, Cardoso, Cosmópolis, Cruzeiro, Guararema, Santo André, Araçatuba, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Confira a programação completa:

Águas da Prata

Trilhos, memórias e cantorias

Com Rubia Gomes

Quantas histórias carregam os trilhos de um trem? Quantas cidades se formaram em torno de uma ferrovia?

Filha de maquinista e contador de histórias, Rúbia Gomes cresceu ouvindo narrativas dos trilhos e das cidades por onde passava o trem e se apaixonou por conhecer as histórias que cruzam trilhos e em cada cidade que chega, feito um passageiro curioso, ela mergulha nas histórias daquele lugar, convidando seus moradores e visitantes para uma deliciosa viagem no tempo.

Complexo Turístico, Eventos e Convenções de Águas de Prata – Antigo Balneário – Avenida Armando Salles de Oliveira, s/n. Dia 4, 14h.

Araçatuba

HARU-AÇA-TU-BO – O mito do progresso

Com Companhia OBS

Haru-aça-tu-bo uma das origens do nome Araçatuba. Assim como a maioria das cidades paulistas, têm suas histórias e memórias construídas a partir não só de uma versão do que ocorreu, mas daquela versão que gostariam que contassem. Misturando teatro a contação de histórias, literatura oficial com atuação, “O mito do Progresso” vem para recontar a história, ou mito, da expansão e progresso paulista.

Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues – Rua Joaquim Nabuco, 125 e 135. Dia 3, 10h30.

Araraquara

Show Música Brasileira e Ferrovia

Com Agrício Costa

Agrício Costa e Gera Machado dialogam com o público sobre a importância do trem na cultura brasileira, em um cenário onde passado e presente se encontram nos trilhos históricos.

Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo – Rua Antônio Prado 611. Dia 3, 10h.

Bananal

Calango da Mandioca

Com Cauique Bonsucesso e Banda Por Um Fio “Do fogo das tradições”, de rocha, terra batida e correntezas é feita a música de Cauique Bonsucesso. Em seu novo trabalho “Calango da Mandioca”, o compositor, cantor e sanfoneiro propõe arranjos e densidades para sua música cheia de encanto e personalidade única. No show, a performance contagiante de Cauique Bonsucesso e da Banda Por um Fio traz o espírito dos bailes de forró com o sotaque das festas do interior do Vale do Paraíba. Um forró pé de serra com temperos de ciranda, arrasta pé e outros ritmos tradicionais que, somados à poesia de suas composições, expressam uma energia e sonoridade de vanguarda.”

Solar Aguiar Valim – Praça Rubião Júnior. Dia 2, 14h.

Bauru

Cheganças Com Cia Chegança

Cheganças é uma intervenção artística feita por artistas da cultura popular, que juntos cantam folias de reis, congadas, cirandas e outras canções do cancioneiro caipira. Os integrantes fazem parte de grupos de cultura popular e nesta formação apresentam um auto que conta a história da chegada da linha férrea na cidade. Contações inspiradas nas violas e batuques da cultura popular.

Museu Ferroviário Regional de Bauru – Rua Nóbile de Piero – s/n, Centro. Dia 3, 15h.

Bilac

Cantando e Contando pelos Trilhos

Com Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Praça Nossa Senhora da Conceição – Praça da Matriz – Dia 3, 16h30.

Biritiba Mirim

Piuíii vem histórias por aí!

Com O Casulo Viajante

Um forte apito anuncia a partida do trem e impressiona as crianças! Não é diferente com Fernando, um menino que cresceu numa família de maquinistas. No passeio com o avô, que resgata nos trilhos da memória histórias da época da Maria Fumaça, o garoto vive novas aventuras a cada estação, aprende sobre as cidades que o trem atravessa e ouve histórias de pessoas que nela habitam. Tudo isso com brincadeiras e músicas.

Ponto de Cultura Projeto Crê Ações – Av. Benedito de Miranda Melo, 126 – Vertentes. Dia 3, 19h.

Botucatu

Entre Trilhos – Uma Vivência com Patrimônio Imaterial

A Jornada do Patrimônio 2024 chega como um espaço dedicado à valorização, proteção e promoção da identidade dos povos e regiões do Estado de São Paulo. Durante o evento, serão apresentados personagens, histórias e toda a riqueza cultural legada até os dias de hoje pela diversidade de povos que ajudaram na formação do Estado. Desde cultura popular até música, artesanato e brincadeiras para todas as idades, as atividades propostas para este dia, destacam os patrimônios imateriais presentes por todos os cantos de São Paulo.

Estação de Botucatu – Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jahu Botucatu – SP, 18611-030. Dia 3, das 10h às 17h.

Viola pelos Trilhos

Com Quarteto Raiz

Narração de histórias recolhidas a partir de contos de tradição oral de diversos países para o público infanto-juvenil e adultos. Contos tradicionais que exaltam a sabedoria feminina e sua vontade de se colocar no mundo. O elemento comum às histórias é a presença de trens e ferrovias como cenários e meios de transporte das personagens. Com músicas ao vivo e criadas especialmente para as narrações.

Estação de Botucatu – Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jahu Botucatu – SP, 18611-030. Dia 3, 15h.

Brodowski

Annuar – nos trilhos do interior

Com Grupo Musical Annuar

“O grupo musical Annuar, formado por Dálete Muller, Ney Souza e Wagner Coffe, nasceu do Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores em Pradópolis/SP. Seu álbum “”Um olhar para dentro e um pouco de nós para fora”” (2022) celebra a diversidade e musicalidade afro-brasileira, refletindo as conexões entre tradições locais e uma visão contemporânea da negritude brasileira, inspirado pelas ferrovias que unem comunidades no interior paulista.

Antigo Galpão de Cargas Cia. Mogiana (Sede da Secretaria Municipal de Cultura) – Av. Dr. Rebouças, 364 – Centro. Dia 2, 9h.

Brasilidades Pocket

Com Fernanda Marx

“Brasilidades Pocket” é uma intervenção artística no centro urbano, unindo música brasileira e uma área histórica. O show de Fernanda Marx celebra a diversidade cultural do Brasil com samba, xote e soul, transformando cada acorde em uma ponte entre passado e presente, numa experiência vibrante e inesquecível.

Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298 – Centro. Dia 3, 14h

Campinas

Cantando e Contando pelos Trilhos

Com Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Estação Anhumas – Dr. Antônio Duarte da Conceição, 1501 – Jardim Madalena. Dia 3, 14h30.

Caieiras

A viajante do tempo

Com Nina Dó Ré Mi

Aurora é uma viajante do tempo que chega às ferrovias da cidade de São Paulo e testemunha o surgimento e o progresso da cidade. Ela se encanta com esse mundo novo e com as músicas da época e descobre a importância das ferrovias na transformação e no crescimento da cidade.

Estação Ferroviária de Caieiras – Rua Luiz Celso Berti, 179, Melhoramentos. Dia 4, 16h

Campos do Jordão

Vagões da Memória

Com Cia. Ya Matamba

Grupo de contação de história e música Ya Matamba, um coletivo dedicado a preservar e divulgar as ricas tradições culturais através de narrativas envolventes e melodias cativantes. Com suas raízes fincadas na herança afro-brasileira, o grupo leva ao público um espetáculo repleto de cores, ritmos e emoções. As apresentações são uma verdadeira viagem no tempo, transportando os espectadores para épocas e lugares distantes, onde cada conto e cada canção carregam a sabedoria dos antigos.

Integrando música, dança e teatro, o Ya Matamba cria uma experiência imersiva que celebra a diversidade e a beleza das culturas africanas e afrodescendentes. As histórias, passadas de geração em geração, ganham vida na voz dos contadores, enquanto os instrumentos tradicionais, como o tambor e o berimbau, dão o tom e a cadência à narrativa.

Parque Capivari /Centro de Memória Ferroviária de Campos do Jordão – Rua Eng Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari. Dia 4, 11h.

Cardoso

Crua

Com Jacque Falcheti

Jacque Falcheti, cantautora nômade, lança “”CRUA”” após viajar por 16 países. O álbum reflete sobre o tempo, viagens, afetos e solidão, com arranjos minimalistas de voz e violão, convidando à introspecção. Após cinco álbuns premiados e turnês em três continentes, ela expande sua turnê em 2023 e 2024, celebrando dois anos do álbum com um livro e shows em 30 cidades paulistas, colaborando com cantautoras locais.

Lagoa Municipal Hygino Zampronha – Rua José de Anchieta, 185-217 – Cardoso. Dia 3, 17h.

Casa Branca

Trilhos Sonoros

Com Evandro Navarro

Evandro Navarro e Quito Pereira conduzem “”Trilhos Sonoros””, um show musical que celebra os trilhos de trem com canções como “”Trem das Onze”” e “”Encontros e Despedidas””. Com dois violões, gaita e ukulelê, eles criam arranjos ricos e convidam o público para uma viagem musical emocionante.

CICE- Centro Integrado de Cultura e Eventos – Praça Rui Barbosa, 56 , Centro. Dia 3, 10h.

Chavantes

Maria Helena conta…Chavantes!

Com Maria Helena Desde quando José Ignacio veio morar às margens do Ribeirão da Cachoeira, a chegada da estrada de ferro Sorocabana, e os dias atuais, Maria Helena conta e encanta com a história de Chavantes, mostrando as riquezas culturais e históricas da cidade de forma ímpar.

Centro Cultural Wadia Mansur– Rua Av. Conceição, 227 – Novo, Chavantes – Dia 2, 10h.

Cosmópolis

A viajante do tempo

Com Nina Dó Ré Mi

Aurora é uma viajante do tempo que chega às ferrovias da cidade de São Paulo e testemunha o surgimento e o progresso da cidade. Ela se encanta com esse mundo novo e com as músicas da época e descobre a importância das ferrovias na transformação e no crescimento da cidade.

Praça dos Ferroviários (Praça do Trenzinho) – R. Pres. Getúlio Vargas – Extinta Estação Experimental de Sericultura. Dia 3, 14h.

Cruzeiro

Brincando na estação

Com Grupo Teatral Expand’Art

Duas crianças estão brincando na estação de trem em Cruzeiro quando se deparam com um sábio que numa divertida jornada pelas histórias do município, brincam, narram, cantam inspirados nas histórias e ao mesmo tempo trazem as informações sobre os patrimônios da cidade, usando uma linguagem simples que alcancem o entendimento de toda faixa etária.

Museu Major Novaes – Av. Jorge Tibiriçá, 1420 – Vila Canevari. Dia 4, 14h.

Cubatão

Entre Trilhos – Uma Vivência com Patrimônio Imaterial

A Jornada do Patrimônio 2024 chega como um espaço dedicado à valorização, proteção e promoção da identidade dos povos e regiões do Estado de São Paulo. Durante o evento, serão apresentados personagens, histórias e toda a riqueza cultural legada até os dias de hoje pela diversidade de povos que ajudaram na formação do Estado. Desde cultura popular até música, artesanato e brincadeiras para todas as idades, as atividades propostas para este dia, destacam os patrimônios imateriais presentes por todos os cantos de São Paulo.

Estação das Artes – Av. 9 de Abril, 2800 – Centro. Dia 2, das 10h às 17h.

Trilhas em trilhos

Com Equipe Plataforma

Lúcia Oliver, Mayarah Magalhães e Andrea Doria são multi artistas cubatenses, juntas interpretam as rainhas das serras. A equipe Plataforma traz em seu repertório trilhas que envolvem e caminham sobre os trilhos das ferrovias nostálgicas. Poesias e canções que reverberam no território até a atualidade.

Estação das Artes – Av. 9 de Abril, 2800 – Centro. Dia 2, 14h

Descalvado

Trilhos Sonoros

Com Evandro Navarro

Evandro Navarro e Quito Pereira conduzem “Trilhos Sonoros”, um show musical que celebra os trilhos de trem com canções como “Trem das Onze” e “Encontros e Despedidas”. Com dois violões, gaita e ukulelê, eles criam arranjos ricos e convidam o público para uma viagem musical emocionante.

Museu Público Municipal (Estação de Cargas) – Rua D. Pedro II, s/n. Dia 3, 17h.

Echaporã

Músicas, Memórias e Estação

Com Rafa e os Forrozeiros

“Músicas, Memórias e Estação” é uma peça teatral que aborda o tema das despedidas e reencontros, onde cada acorde e palavra evocam reminiscências do passado. As narrativas e melodias refletem as emoções dos personagens, que recriam suas histórias de amor, amizade e despedida em cada ato. O público, imerso nessa envolvente trama, experimenta a nostalgia de momentos vividos e a promessa de novos começos. A trilha sonora, meticulosamente selecionada, se revela como a essência do espetáculo, conduzindo os espectadores por uma jornada pelas estações da vida. Cada canção desperta uma lembrança, transformando o teatro em um cenário de emoções e aspirações.

Biblioteca Municipal – Praça Riodante Fontana, nº 13, Centro. Dia 3, 9h.

Guararema

Dois Girassóis

“Dois girassóis encontram um oásis interno, interior. Dedilham músicas autorais, músicas do mundo e forrós! Recordam que é possível em meio a toda a distância física e emocional lugares de paz e calma. Voz serena, instrumentos à postos, com sanfona, viola caipira, bodhran, moringa, caixa do divino, desvelam um pouco desse interior que é caipira por excelência, por não saber o que você ou você sente e pensa. Mas por estarmos todos nesse mesmo barco, sentimos e vivemos os mesmos lugares. Saudades saudosas de encontros. Incentivando as pessoas a amar a beleza e a harmonia.” Trem de Guararema – Rua Dr. Falcão, 4 – Centro. Dia 4, 16h30.

Itu

Cantando e Contando pelos Trilhos

Com Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Trem Republicano (saguão) – Praça Dr. Gaspar Ricardo, 50 – Liberdade, Itu – SP, 13301-009. Dia 3, 12h.

Jaboticabal

Cantando e Contando pelos Trilhos

Com Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Estação de Eventos Cora Coralina – Praça do Café, s/nº. Dia 3, 10h40.

Jaguariúna

Histórias de Nossa Terra

Com JÁ de Teatro

“Histórias de Nossa Terra” é um espetáculo teatral que mergulha nas raízes e na cultura do município de Jaguariúna, levando o público a uma viagem no tempo para descobrir as origens e as transformações dessa charmosa cidade do interior paulista. Através de um roteiro envolvente e personagens cativantes, a peça narra os principais acontecimentos históricos. O espetáculo começa com os primeiros habitantes indígenas, passando pela chegada dos colonizadores e imigrantes que moldaram a identidade local. Mostra também a importância da ferrovia Mogiana, que trouxe desenvolvimento e progresso para a região, além das tradições rurais e das festas populares que preservam a cultura de Jaguariúna.

Museu Ferroviário Deusdolar Ferreira Gomes – Avenida Marginal, 600 – Jardim Paraíso. Dia 3, 13h.

Jundiaí

Oficina de conservação em edifícios tombados: como é a rotina nos prédios que são patrimônios do Estado de São Paulo?

Com Sarasá Estúdio

O que acontece do dia a dia de um edifício tombado é um ponto importante para a sua preservação. Isso inclui serviços simples como limpeza de pisos, manutenção de calhas, pintura, entre outros. Observar alguns detalhes ao realizar essas ações ou incluir pequenas mudanças nas rotinas pode prevenir que o edifício se deteriore e, mais importante, evita a necessidade de restauros. Esta ação irá apresentar quais são esses pontos, apresentando ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de equipes de manutenção e limpeza que irão contribuir para cuidarmos e valorizarmos um prédio tombado.

9h – 12h

_ Sensibilização inicial sobre o que é patrimônio e a importância da preservação

_ Caracterização de materiais e técnicas construtivas sobre edificações ferroviárias históricas

_ Ações de manutenção e zeladoria dessa tipologia de edificações

14h – 16h

_ Apresentação de check-list para manutenção e zeladoria

_ Aplicação prática do check-list

Público alvo: gestores de contratos de conservação, manutenção e limpeza de edifícios tombados.

Inscrições

Preencha o formulário para participar da ação conosco: https://forms.office.com/r/vfj5uRAzJw

Espaço Expressa (antigo Complexo Fepasa) e Museu dos Ferroviários – Avenida União dos Ferroviários, 1760 – Unidade de Gestão de Cultura Pte. de Campinas. Dia 2, das 09h às 16h.

Cantando e Contando pelos Trilhos

Com Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja Em Cena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Espaço Expressa (antigo Complexo Fepasa) e Museu dos Ferroviários – Avenida União dos Ferroviários, 1760 – Unidade de Gestão de Cultura Pte. de Campinas. Dia 3, 12h.

Mairinque

Mulheres que sabem o seu lugar no mundo

Com Alessandra Cino

Narração de histórias recolhidas a partir de contos de tradição oral de diversos países para o público infanto-juvenil e adultos. Contos tradicionais que exaltam a sabedoria feminina e sua vontade de se colocar no mundo. O elemento comum às histórias é a presença de trens e ferrovias como cenários e meios de transporte das personagens. Com músicas ao vivo e criadas especialmente para as narrações.

Estação Ferroviária De Mairinque – Praça Senador José Ermírio de Moraes, s/n. Vila Sorocabana. Dia 3, 15h.

Mogi das Cruzes

Piuíii vem histórias por aí!

Com O Casulo Viajante

Um forte apito anuncia a partida do trem e impressiona as crianças! Não é diferente com Fernando, um menino que cresceu numa família de maquinistas. No passeio com o avô, que resgata nos trilhos da memória histórias da época da Maria Fumaça, o garoto vive novas aventuras a cada estação, aprende sobre as cidades que o trem atravessa e ouve histórias de pessoas que nela habitam. Tudo isso com brincadeiras e músicas.

Estação Sabaúna – Rua Francisco Rodrigues Mathias, 72 – Vila Andrade. Dia 3, 11h.

Ourinhos

Cantos de Aurora, contos de outrora

Com Vivian Maria e Wellington Ngunga

Vivian Maria e Wellington Campos utilizam a boneca Aurora para contar e cantar histórias do passado, mas que estão em nosso dia a dia, com memórias e lembranças que marcaram gerações.

Centro Histórico Ferroviário – R. Henrique Tocalino, s/n – Centro. Dia 2, 15h.

Pindamonhangaba

Wagner Muzak

Nesse espetáculo musical, 100% autoral, no mais puro estilo “música regional”, no formato voz e violão, o cantor e compositor Wagner Muzak leva o público a se encantar, refletir e, sobretudo, valorizar, culturalmente, a cidade de Pindamonhangaba e a região do Vale do Paraíba, uma das mais modernas, ricas e tecnológicas do estado, mas ainda com raízes e tradições antigas e rurais marcantes. Canções para contar histórias, falar de lugares, fazer homenagens, imaginar o futuro e celebrar. Muzak apresenta esse contexto em um show alegre, com ritmos e melodias fáceis, letras inteligentes e interação com o público.

Armazém da Lagoa (galpão da Central do Brasil) – R. Sete de Setembro, 129 – São Benedito. Dia 3, 16h.

Piraju

Cantando e Contando pelos Trilhos

Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Conjunto da Estação Ferroviária – Avenida Dr. Simão, nº 1611. Dia 4, 17h.

Queluz

Queluz um Pedacinho do Céu Vivo

Com Núcleo Impacto Luz

“Uma narrativa de alguns fatos históricos queluzenses na dimensão da oralidade popular com os aportes dos registros documentados; esta performance é executada pelos atores amadores que dinamizam a intervenção do público fazendo-os participar da peça por meio da colaboração de contar um fato histórico de Queluz que ouviu de seus familiares, amigos ou professor; os relatos são promovidos e atuados pelos protagonistas caipiras.

Conjunto da Estação Ferroviária (Atual CRAS) – Rua Tenente Manoel França Queluz. Dia 3, 14h.

Ribeirão Preto

Brasilidades Pocket

Com Fernanda Marx

“Brasilidades Pocket” é uma intervenção artística no centro urbano, unindo música brasileira e uma área histórica. O show de Fernanda Marx celebra a diversidade cultural do Brasil com samba, xote e soul, transformando cada acorde em uma ponte entre passado e presente, numa experiência vibrante e inesquecível.

Centro Cultural Palace – Rua Álvares Cabral, 322 – Centro, Ribeirão Preto – SP. Dia 3, 13h30.

Santa Bárbara d’Oeste

Mulheres que sabem o seu lugar no mundo

Com Alessandra Cino

Narração de histórias recolhidas a partir de contos de tradição oral de diversos países para o público infanto-juvenil e adultos. Contos tradicionais que exaltam a sabedoria feminina e sua vontade de se colocar no mundo. O elemento comum às histórias é a presença de trens e ferrovias como cenários e meios de transporte das personagens. Com músicas ao vivo e criadas especialmente para as narrações.

Estação Cultural – Avenida Tiradentes, nº 2 – Centro. Dia 2, 14h.

Santa Rita do Passa Quatro

Brasilidades Pocket

Com Fernanda Marx

“Brasilidades Pocket” é uma intervenção artística no centro urbano, unindo música brasileira e uma área histórica. O show de Fernanda Marx celebra a diversidade cultural do Brasil com samba, xote e soul, transformando cada acorde em uma ponte entre passado e presente, numa experiência vibrante e inesquecível.

Estação Ferroviária (Museu Histórico e Pedagógico Zequinha de Abreu) – Praça do poeta Mário Mattoso R. Américo Persin, s/n – Santa Rita do Passa Quatro, SP. Dia 3, 18h.

Santana de Parnaíba

Cantando e Contando pelos Trilhos

Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Casarão Anhanguera – Largo da Matriz – Centro. Dia 4, 14h.

Santo André

Contos de Descarrilhar o Trem da Memória

O fio da meada/ Amanda Lioli

A memória é coisa curiosa, segue nos trilhos com seus vagões misteriosos. E foi dentro de um trem que o primeiro vagão de minhas lembranças se abriu… Eu estava sentada no último vagão, perto da janela, quando uma senhora sentou do meu lado e começamos a conversar. Conversa doce é perigosa pois puxa nossa voz com vontade de dizer as coisas da vida… E cada estação que passava era uma história que se contava.

Estação de Paranapiacaba – Paranapiacaba, Santo André. Dia 4, 10h.

Santos

Cantando e Contando pelos Trilhos

Com Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Complexo Ferroviário de Santos – Largo Marquês de Monte Alegre, s/n° – Valongo. Dia 3, 14h.

Taubaté

O Circo Mecânico

Com a Trupe D’Lírio

O grupo teatral Trupe D’Lírio é um coletivo independente de artistas, que tem como objetivo levar a arte teatral e diversas formas de arte, passando a valorizar a arte local e artistas que vivem em seu cotidiano. E inspirado na estação de trem, músicas, personagens locais e lendas serão apresentadas nesta apresentação para a jornada do patrimônio.

Estação Ferroviária de Taubaté – Praça Dr. Barbosa de Oliveira, 317 – Centro – 10h

Entre Trilhos – Uma Vivência com Patrimônio Imaterial

A Jornada do Patrimônio 2024 chega como um espaço dedicado à valorização, proteção e promoção da identidade dos povos e regiões do Estado de São Paulo. Durante o evento, serão apresentados personagens, histórias e toda a riqueza cultural legada até os dias de hoje pela diversidade de povos que ajudaram na formação do Estado. Desde cultura popular até música, artesanato e brincadeiras para todas as idades, as atividades propostas para este dia, destacam os patrimônios imateriais presentes por todos os cantos de São Paulo.

Museu Monteiro Lobato – Av. Monteiro Lobato, s/n – Chácara do Visconde. Dia 4, das 10h às 17h.

Tupã

Cheganças

Com Cia Chegança

“Cheganças” é uma Intervenção artística feita por artistas da cultura popular, que juntos cantam folias de reis, congadas, cirandas e outras canções do cancioneiro caipira. Os integrantes fazem parte de grupos de cultura popular e nesta formação apresentam um auto que conta a história da chegada da linha férrea na cidade. Contações inspiradas nas violas e batuques da cultura popular.

Museu Universitário Ferroviário da Alta Paulista – Praça Rui Barbosa – Centro. Dia 2, 10h.

Sorocaba

Cantando e Contando pelos Trilhos

Por Coruja em Cena

Dois artistas do grupo Coruja EmCena se unem para uma intervenção teatral inesquecível. Eles trarão à vida a rica história dos trens e das ferrovias no Brasil através de uma abordagem divertida e lúdica. Com músicas envolventes, histórias fascinantes e desafios interativos, o espetáculo promete encantar e educar o público. Eles combinam suas habilidades únicas para criar uma experiência cultural vibrante e educativa. Imperdível para todas as idades!

Museu da Estrada de Ferro Sorocabana – Rua Doutor Álvaro Soares 553 Centro, Dia 3, 14h.

São Paulo

Visita integrada Pinacoteca + Memorial da Resistência: Desenvolvimento do patrimônio ferroviário paulistano

Como parte da Jornada do Patrimônio 2024, a Pinacoteca e o Memorial da Resistência, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, convidam para a visita integrada para educadores “Desenvolvimento do patrimônio ferroviário paulistano”. Neste encontro voltado para todos os públicos, será proposta uma reflexão sobre o desenvolvimento da cidade de São Paulo e a expansão das linhas férreas da região da Luz, a partir dos edifícios da Pinacoteca Luz e do Memorial da Resistência. A visita tem início na Pina_Luz, com foco em questões patrimoniais, e depois desloca-se para o edifício do Memorial da Resistência e Pina_Estação. São oferecidas 20 vagas. O ponto de encontro será na recepção da Pina Luz.

Pinacoteca – Praça da Luz, 2 – Luz – Av. Europa, 158 – Dia 3, das 10 às 18h.

Exibição do filme “Glory”, dir. Kristina Grozeva e Petar Valchanov, Bulgária, 2017 (14 anos)

Como parte da jornada do Patrimônio 2024 que tem como temática o patrimônio ferroviário, o MIS traz em sua programação dois filmes especiais. Em parceria com a Pandora Filmes, no dia 3 de agosto o museu exibe o longa “Glory” que narra a história de Petrov, um humilde trabalhador ferroviário búlgaro, que encontra milhões em dinheiro nos trilhos do trem onde trabalha diariamente. Ele decide entregar toda a quantia para a polícia e é recompensado com um novo relógio de pulso, que logo para de funcionar. Enquanto isso, a arrogante Julia, chefe do departamento de relações públicas do Ministério dos Transportes, perde o velho relógio de Petrov, uma relíquia familiar, que ela teria guardado no momento da homenagem. Este é o começo da luta desesperada do homem para recuperar seu antigo relógio e sua dignidade.

Museu da Imagem e do Som – MIS – Av. Europa, 158 – Jardim Europa – Dia 3, 19h.

Exibição do filme “De Quem é o sutiã”, The Bra, dir. Veit Helmer (12 anos)

Em parceria com a Pandora Filmes, no dia 4 de agosto o MIS exibe o filme “De Quem é o sutiã”, The Bra, dir. Veit Helmer, Alemanha, 2020, 12 anos. O maquinista de trem, Nurlan, está indo a Baku (Azerbaijão) pela última vez antes de se aposentar. Ao chegar na cidade, seu trem esbarra em um varal e derruba um soutien azul. Para escapar da sua existência solitária, Nurlan embarca em uma das jornadas mais aventureiras de sua vida: encontrar a dona de tal peça íntima.

Museu da Imagem e do Som – MIS – Av. Europa, 158 – Jardim Europa – Dia 4, 17h.

A edição de agosto do Cine Kids apresenta o filme “As aventuras de Paddington”

O filme dirigido por Paul King narra a história do urso Paddington e sua chegada a Londres. Após a exibição do filme, o Núcleo Educativo do MIS realiza a oficina “Explore a imaginação com uma viagem de trem”. Exibição do filme “As aventuras de Paddington” (dir. Paul King, EUA, 2014, 95 min, livre) 172 lugares.

O ursinho crescido na floresta peruana chega à famosa estação Paddington do metrô londrino com um elegante chapéu, espírito aventureiro e uma pequena faixa no pescoço com a frase – “Por favor, cuidem desse urso. Obrigado”. A generosa família Brown decide oferecer abrigo temporário a Paddington, e o ursinho logo descobre que a vida na cidade não é bem como ele imaginava.

Museu da Imagem e do Som – MIS – Av. Europa, 158 – Jardim Europa – Dia 4, 14h.

Oficina Educativa MIS – “Explore a imaginação com uma viagem de trem” –

20 vagas

Como parte da programação da Jornada do Patrimônio 2024, este ano terá como tema o patrimônio ferroviário. Então, que tal planejar sua própria viagem de trem? No filme As aventuras de Paddington o protagonista viaja de uma floresta do Peru até Londres. Na oficina “explore a imaginação com uma viajem de trem” os participantes receberão um urso de pelúcia que será o personagem da aventura, um trem que irão decorar e poderão criar um mapa entre dois pontos imaginários do mundo.

Museu da Imagem e do Som – MIS – Av. Europa, 158 – Jardim Europa – Dia 4/8, 15h30