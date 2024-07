Inscrições para professores do ensino técnico encerram nesta segunda (05)

O número de vagas no ensino técnico para estudantes do Ensino Médio deve aumentar quase 140% no próximo ano letivo. Para isso, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai contratar 3.000 profissionais para trabalhar como professores de nove cursos diferentes – administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Para a jornada de 40 horas semanais, a remuneração dos professores de ensino técnico é de R$ 5.300. Já para 25 horas semanais, o valor é um pouco mais de R$ 3.300. Para se inscrever no processo seletivo, os profissionais interessados devem se cadastrar no site da Fundação Getúlio Vargas, até a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24.

O coordenador pedagógico da Educação, Daniel Barros, fala sobre a expansão e quem pode participar do processo seletivo. “Esses professores são profissionais com formações como administração, economia, engenharia, direito, diferentes áreas da tecnologia e outras áreas. A taxa de inscrição é R$ 49, a prova tem uma etapa objetiva, discursiva e uma avaliação em vídeo da capacidade de ensinar aqueles conteúdos”, afirma.

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência, dentre as 91 regionais de todo o estado. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar.

No edital do processo seletivo, disponível no portal da Secretaria da Educação, profissionais formados em diferentes áreas podem checar se estão aptos a lecionar em um dos nove cursos técnicos oferecidos.