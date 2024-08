Governo de SP entrega 193 moradias subsidiadas a famílias de Botucatu

O Governo de SP, por meio do programa Casa Paulista, entregou nesta quarta-feira (31), 193 novas moradias no município de Botucatu, na Região Administrativa de Sorocaba. O governador Tarcísio de Freitas recebeu as famílias com renda mensal de até três salários mínimos que foram beneficiadas com as habitações. Cada uma recebeu subsídio estadual no valor de R$ 10 mil para a compra do imóvel. O investimento na ação somou R$1,9 milhão.

“Hoje estamos aqui celebrando a conquista de vocês. Ficamos felizes porque tem um braço do nosso programa habitacional, que é a Carta de Crédito Imobiliário, aquele subsídio para as pessoas escolherem o seu imóvel e fazerem caber no orçamento”, afirmou o governador. “Obras como esse Conjunto Habitacional também geram emprego durante construção e depois, quando os moradores constroem muros e garagem, por exemplo, e contratam um pedreiro, além de movimentarem o comércio para compra de materiais de construção”, acrescentou Tarcísio.

A entrega das moradias teve a presença do secretário de Desenvolvimento e Habitação, Marcelo Branco, do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, gestores, parlamentares estaduais, municipais, entre outras autoridades.

As novas habitações foram construídas pela iniciativa privada no Conjunto Habitacional Ecovilla, financiado pela Caixa Econômica Federal. As famílias foram beneficiadas por meio da modalidade de Carta de Crédito Imobiliário (CCI), dentro do programa Casa Paulista, para a compra do imóvel. As moradias contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia em 44 m2 de área útil.

O programa estadual de fomento concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela SDUH, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa. O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Com as novas moradias, a gestão Tarcísio de Freitas chega a 788 unidades habitacionais entregues em Botucatu, com investimentos de R$ 7,9 milhões. Há, ainda, 318 em andamento. Na Região Administrativa de Sorocaba, desde o início de 2023, foram entregues 4.261 moradias, com investimentos estaduais de R$ 209,9 milhões. Há, ainda, mais 7.950 unidades habitacionais em produção na região, com previsão de investimento estadual de 340 milhões.

Em todo o Estado, o Casa Paulista permitiu que mais de 31 mil famílias conquistassem a chave da casa própria, com investimentos totais de R$ 2 bilhões. Destas, mais de 17 mil usaram subsídios da modalidade CCI, com investimentos de R$ 206,9 milhões. Além disso, há mais 113 mil moradias em produção, sendo 67.781 por meio de Cartas de Crédito Imobiliário.

“Nós temos feito um esforço muito grande para concentrar as nossas ações no Casa Paulista, que é com certeza absoluta o maior programa habitacional que São Paulo já teve”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Habitação, Marcelo Branco.

Cartas disponíveis

A RA de Sorocaba tem 2.685 Cartas de Crédito Imobiliário disponíveis para famílias realizarem o sonho da casa própria. Em todo o estado, são mais de 37 mil unidades disponíveis em 121 cidades, contemplando 14 regiões. Os endereços de todos os empreendimentos podem ser consultados aqui.

Na RA Sorocaba, os paulistas podem contar com essa modalidade de atendimento habitacional nos municípios de: Avaré (24 unidades disponíveis), Boituva (35), Botucatu (215), Cerqueira César (62), Iperó (2), Itapetininga (204), Itu (569), Salto (21), Salto de Pirapora (36), Sorocaba (1.176), Tatuí (151) e Votorantim (190).

Educação

Mais cedo, Tarcísio de Freitas visitou a ETEC Doutor Domingos Minicucci Filho, onde participou junto a representantes do Centro Paula Souza, do ato de abertura do semestre letivo dos 1.066 alunos atendidos pelos cursos técnicos e integrados no município. O governador conversou com os estudantes, destacou os investimentos do estado na educação profissionalizante e a importância da preparação do jovem para o mercado de trabalho paulista.