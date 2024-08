Operação Decurio: Polícia de SP cumpre 20 mandados de prisão contra tráfico de drogas

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (6) a Operação Decurio para cumprir 20 mandados de prisão temporária e 60 de busca e apreensão em 15 cidades do estado de São Paulo. A Justiça também bloqueou mais de R$ 8 bilhões das contas dos investigados. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, como a infiltração de integrantes da facção em cargos públicos.

Até o momento, 13 pessoas foram presas. Além disso, 20 celulares, sete veículos, três armas de fogo, R$ 25 mil e US$ 4,6 mil, bem como diversos relógios de luxo foram apreendidos na Operação Decurio.

As investigações se iniciaram após a prisão de uma mulher responsável por guardar drogas na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Os policiais descobriram que ela é esposa de um líder de uma facção criminosa e servia como meio de comunicação entre os integrantes presos com os que continuam nas ruas.

Por meio da apreensão de cartas, documentos e aparelhos eletrônicos, os investigadores identificaram diversos membros do bando e conseguiram os mandados expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Direitos da Capital.

No decorrer das investigações, as equipes ainda descobriram um esquema estruturado, feito pela organização criminosa, para lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Além disso, foi possível identificar um projeto de infiltração de integrantes da quadrilha nas eleições municipais, lançando candidatos aos cargos em disputa. Até o momento, ao menos uma servidora municipal foi identificada como membro do alto escalão do bando.

Aproximadamente 400 policiais estão nas ruas das cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Ubatuba, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas para dar cumprimento aos mandados.

A Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes é a responsável pela Operação Decurio, que ainda está em andamento. O balanço total será divulgado ao término da ação.