Lucy Montoro de Pariquera-Açu adquire aparelho que possibilita recuperação de pacientes

A Rede Lucy Montoro de Pariquera-Açu adquiriu o mais novo aparelho para treino de marcha, que permitirá uma recuperação mais ágil para pacientes com indicação de tratamento. A aquisição de R$ 259 mil foi feita por meio de recurso de investimento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

O aparelho é indicado para pacientes que sofreram amputação de membro inferior, acidente vascular encefálico, e para aqueles com problemas ortopédicos e neurológicos. Conforme explica a diretora técnica do serviço, Pâmella Gazolla de Oliveira Toledo, o aparelho permite a sustentação parcial de peso do paciente durante o uso, facilitando com segurança o treino de marcha.

“O NxStep Unweighing Biodex é um aparelho para suspensão dinâmica que permite a terapia parcial, com acesso aberto para o paciente. Através do descarregamento de uma percentagem do peso corporal e do estímulo da neuroplasticidade, o paciente tem a oportunidade de uma reabilitação precoce”, explica a diretora.

O design estratégico do equipamento oferece muitas vantagens, pois o terapeuta pode ver o paciente de todos os ângulos e os pacientes têm total visibilidade da esteira onde é feito o treino de marcha. “A concepção aberta permite balanço do braço natural, um componente essencial para estimular a neuroplasticidade”, comenta Pâmella.

Para o diretor da unidade, Wilson Pimentel Júnior, a aquisição estimula e favorece o desenvolvimento tecnológico do serviço. “Por meio desse equipamento, vamos poder fortalecer os trabalhos de reabilitação, propiciando atendimentos diferenciados e com qualidade para toda a região”, afirma.

Sobre o Lucy Montoro de Pariquera-Açu

O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Pariquera-Açu, inaugurado em 12 de setembro de 2014 e gerenciado pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, presta atendimento médico na área de medicina física e de reabilitação, com ênfase na assistência multiprofissional de forma interdisciplinar.

No primeiro semestre de 2024, o serviço atingiu um total de 12.538 atendimentos multiprofissionais, 52 procedimentos de aplicação de toxina botulínica, além da entrega de 266 equipamentos de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMs).