Espaço Maternidade na Estação da Luz em SP registra quase 600 atendimentos em 4 meses

O Espaço Maternidade na Estação da Luz da CPTM, inaugurado em março deste ano pelas Secretarias dos Transportes Metropolitanos e de Políticas para a Mulher, registrou quase 600 atendimentos até o momento, sendo que a utilização do local dobrou de junho para julho. O levantamento foi realizado neste mês que marca o Agosto Dourado, campanha para informar e promover a prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida – essa é a melhor forma de garantir a saúde e o desenvolvimento saudável do bebê.

O projeto piloto é inovador e resulta de uma parceria intersecretarial com o objetivo de acolher mães e bebês em trânsito, proporcionar maior conforto no momento da amamentação e viabilizar a ordenha do leite materno para aliviar desconfortos em um ambiente seguro. Além disso, a sala possibilita a troca de fraldas e o entretenimento das crianças.

Em São Paulo, o Espaço Maternidade na Estação Luz da CPTM é um exemplo concreto do compromisso do Estado em apoiar as mães e representa um avanço significativo na promoção da saúde materna e infantil, reforçando a importância de políticas públicas inclusivas e humanizadas.

Pioneiro no sistema metroferroviário, o local foi construído de acordo com as normas de acessibilidade e segurança dentro de uma área de 56m². O espaço conta com poltronas e mesas de canto para as mães lactantes, trocadores, brinquedoteca, copa com micro-ondas, dois cadeirões de refeições, filtro de água e dois sanitários comuns acessíveis. A sala fica na Plataforma 5 da Estação da Luz, no local de acesso ao Expresso Aeroporto.

SP Por Todas

O Espaço Maternidade integra o movimento São Paulo por Todas, promovido pelo Governo de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.